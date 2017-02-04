04.02.2017 - 14:15 Политика

Юрий Коков провел совещание с руководством правительства по вопросам эффективного использования федеральных субсидий

Сегодня Глава КБР Ю.А.Коков провел рабочее совещание с руководством правительства республики по вопросам эффективного использования федеральных субсидий.
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04.02.2017 - 14:14 Политика

Юрий Коков встретился с генеральным директором ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрием Зайцевым

Сегодня в Доме Правительства КБР состоялась рабочая встреча Юрия Кокова с генеральным директором ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрием Зайцевым.
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03.02.2017 - 18:07 Политика

Глава КБР встретился с депутатами ФС РФ от КБР

Сегодня в Доме правительства глава КБР Юрий Коков встретился с депутатами Федерального Собрания Российской Федерации от Кабардино-Балкарии, - сообщила пресс-служба главы и правительства региона. 
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03.02.2017 - 14:11 Политика

Юрий Коков: «Наша общая цель и безусловный приоритет – обеспечить всем жителям Кабардино-Балкарии безопасную и благополучную жизнь»

Сегодня в Доме Правительства Глава КБР Юрий Коков обратился с ежегодным Посланием к Парламенту республики.
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05.02.2017 - 16:42 Происшествия

В КБР задержали баксанского «барыгу»

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии задержан местный житель, находящийся в розыске, - сообщает в воскресенье пресс-служба республиканского МВД.
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05.02.2017 - 14:57 Спорт

Нальчикский «Спартак» выиграл у ростовского «СКА»

Футболисты нальчикского «Спартака» во втором контрольном матче на сборе в Крымске одержали победу над ростовским «СКА» со счетом 3:1, сообщила пресс-служба клуба из столицы Кабардино-Балкарии.
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05.02.2017 - 10:43 Происшествия

В Майском горел мусор в нежилой квартире

Вчера в 15:45 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике поступило сообщение о том, что в Майском горит квартира.
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05.02.2017 - 09:04 Спорт

Еще три медали с «Мемориала Гуревича»

Три медали завоевали сегодня спортсмены Кабардино-Балкарии на XXIII международном юношеском турнире по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Бориса Гуревича в Москве.
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Мнения

23.12.2016 - 10:00
Гороскоп на 2017 год

2017 год – особенный. В свои права вступает Огненный Петух, или Феникс. Он приходит на смену Обезьяне, которая, скажем прямо, в 2016 году вела себя не особо хорошо. Радует, то, что 2017 будет намного легче и приятней, ведь Огненный Петух славится легким отношением к жизни и любовью к путешествиям. Главным минусом станет тот факт, что Петух абсолютно не умеет (ну или не любит) сам решать свои проблемы и предпочитает перекладывать их на плечи других. Знамо дело, другие от этого не в восторге.

19.12.2016 - 14:55
Водолечебница в Нальчике будет восстановлена

Кабардино-Балкария благодаря своим щедрым природным богатствам всегда была популярной всесоюзной здравницей.

15.12.2016 - 14:21
Гимн Кавказу от Антона Ланге

Московским показам фильма Антона Ланге закончился проект фильма о Северном Кавказе, который получил броское название «Хребет. Кавказ от моря до моря».

15.12.2016 - 10:48
Активисты ОНФ объединили усилия с региональными властями для решения экологических вопросов

Рабочая группа общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса РО ОНФ в КБР совместно с Управлением Росприроднадзора по КБР провели совместный рейд и мониторинг экологической обстановки в Майском районе КБР.

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Аналитика

16.01.2017 - 10:47
Газ на авто: мифы и реалии

В последнее время среди автовладельцев, одной из самых проблемных, болезненных  и обсуждаемых стала тема установка газобалонного оборудования (ГБО), отказы ГИБДД в регистрации транспортных средств, на которых ранее было установлено, но не зарегистрировано ГБО, прекращение регистрации транспортного средства (ТС) при отсутствии разрешающих документов на газ.
23.12.2016 - 15:21
Институт территориального общественного самоуправления будет способствовать развитию гражданского самосознания в Кабардино-Балкарии

В настоящее время данная форма общественного самоуправления не получила развития в регионе. 
18.08.2016 - 18:23
Но лучше не болеть…

Как сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в пресс-службе Фонда социального страхования РФ по КБР, в фонд поступает много обращений, в которых жители Кабардино-Балкарии просят ответить на вопросы, связанные с назначением пособий по временной нетрудоспособности в различных ситуациях.
11.08.2016 - 18:46
До Сирии не доехал…

В Ростовский гарнизонный военный суд  передано дело жителя Кабардино-Балкарии Аслана Конова, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
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Культура

03.02.2017 - 17:47
В КБР отметят юбилеи Аскерби Шортанова и Саида Шахмурзаева

В Кабардино-Балкарии образован Организационный комитет для подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилеям писателя, заслуженного деятеля искусств РСФСР Аскерби Шортанова (1916-1985)  и фольклориста, народного поэта КБАССР Саида Шахмурзаева (1886-1975), - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в аппарате республиканского правительства.
30.01.2017 - 11:26
«Звонкие голоса России» в Нальчике

31 января в Нальчике состоится городской этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России», - сообщает пресс-служба города.
30.01.2017 - 09:55
Музыка Мурата Кабардокова звучит в новом российском кино

2 февраля в кинотеатрах Нальчика начнется премьера российской комедии «Огни большой деревни».
27.01.2017 - 16:42
Сборник стихов Юрия Крутова представлен в Нальчике

В Фонде культуры Кабардино-Балкарии состоялась презентация сборника Юрия Крутова (1935–1975) «Пристань сердца».

Все новости

05.02.2017 - 16:42 Происшествия
В КБР задержали баксанского «барыгу»

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии задержан местный житель, находящийся в розыске, - сообщает в воскресенье пресс-служба республиканского МВД.
05.02.2017 - 14:57 Спорт
Нальчикский «Спартак» выиграл у ростовского «СКА»

Футболисты нальчикского «Спартака» во втором контрольном матче на сборе в Крымске одержали победу над ростовским «СКА» со счетом 3:1, сообщила пресс-служба клуба из столицы Кабардино-Балкарии.
05.02.2017 - 10:43 Происшествия
В Майском горел мусор в нежилой квартире

Вчера в 15:45 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике поступило сообщение о том, что в Майском горит квартира.
05.02.2017 - 09:04 Спорт
Еще три медали с «Мемориала Гуревича»

Три медали завоевали сегодня спортсмены Кабардино-Балкарии на XXIII международном юношеском турнире по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Бориса Гуревича в Москве.
05.02.2017 - 09:02 Спорт
Штангист из КБР выиграл «бронзу» первенства России

Три медали завоевал спортсмен из Кабардино-Балкарии Магомед Хаппаев на юношеском первенстве России по тяжелой атлетике в Зеленодольске, - сообщил РИА КБР в субботу наставник спортсмена, заслуженный тренер России Махты Маккаев.
04.02.2017 - 14:15 Политика
Юрий Коков провел совещание с руководством правительства по вопросам эффективного использования федеральных субсидий

Сегодня Глава КБР Ю.А.Коков провел рабочее совещание с руководством правительства республики по вопросам эффективного использования федеральных субсидий.
04.02.2017 - 14:14 Политика
Юрий Коков встретился с генеральным директором ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрием Зайцевым

Сегодня в Доме Правительства КБР состоялась рабочая встреча Юрия Кокова с генеральным директором ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрием Зайцевым.
04.02.2017 - 13:51 Общество
У сурового Приэльбрусья теперь милое осетинское лицо

Заслуженная артистка Северной и Южной Осетии Дина Бекоева выбрана «Лицом Национального парка «Приэльбрусье», - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в субботу в пресс-службе нацпарка.
04.02.2017 - 11:39 Происшествия
Следствие проверит обстоятельства гибели на Эльбрусе туриста из Подмосковья

В КБР начата доследственная проверка по факту гибели в ущелье Гара-Баши 52-летнего жителя города Дмитров, - сообщает пресс-служба республиканского управления СКР по Кабардино-Балкарии.
04.02.2017 - 11:22 Происшествия
Полиция ликвидировала наркопритон в Нальчике

В столице Кабардино-Балкарии задержаны содержатель наркопритона и 6 его посетителей, - сообщает в субботу пресс-служба МВД по КБР.
04.02.2017 - 10:59 Спорт
Самбистка из КБР завоевала путевку на первенство Европы

Спортсменка из Кабардино-Балкарии Амина Мингалеева стала серебряным призером юношеского пeрвeнства Рoссии пo сaмбo в Перми.
04.02.2017 - 10:55 Спорт
«Классик» из КБР завоевал бронзовую медаль на «Мемориале Гуревича»

Борец из Кабардино-Балкарии Рустам Улаков стал призером XXIII международного юношеского турнира по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Бориса Гуревича, - сообщили РИА КБР в субботу в Федерации спортивной борьбы России.
03.02.2017 - 18:39 Общество
Певцы из Кабардино-Балкарии дали концерт в Луганске

Заслуженные артисты Кабардино-Балкарии Ирина Даурова и Алий Ташло  в январе дали  благотворительный концерт в Луганской Народной Республике, - сообщает пресс-служба Северо-Кавказского государственного института культуры. 
03.02.2017 - 18:07 Политика
Глава КБР встретился с депутатами ФС РФ от КБР

Сегодня в Доме правительства глава КБР Юрий Коков встретился с депутатами Федерального Собрания Российской Федерации от Кабардино-Балкарии, - сообщила пресс-служба главы и правительства региона. 
03.02.2017 - 17:47 Культура
В КБР отметят юбилеи Аскерби Шортанова и Саида Шахмурзаева

В Кабардино-Балкарии образован Организационный комитет для подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилеям писателя, заслуженного деятеля искусств РСФСР Аскерби Шортанова (1916-1985)  и фольклориста, народного поэта КБАССР Саида Шахмурзаева (1886-1975), - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в аппарате республиканского правительства.
03.02.2017 - 16:51 Происшествия
В КБР разыскивают предприимчивых гаишников

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту вынесения инспекторами ДПС подложных постановлений о привлечении граждан к административной ответственности, - сообщает в пятницу пресс-служба республиканского управления СКР.
03.02.2017 - 16:27 Политика
Депутаты парламента КБР отметили социально ориентированный характер Послания Ю. А. Кокова

Корреспондент РИА «Кабардино-Балкария» получил комментарии на сегодняшнее Послание главы республики Юрия Кокова.
03.02.2017 - 16:04 Происшествия
Личность туриста, погибшего в горах КБР, установлена

Тело 52-летнего туриста из Подмосковья, который разбился сегодня в ущелье Гара-Баши, эвакуировали на базу и передали следователям, - сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
03.02.2017 - 15:55 За рулём
На трассах Кабардино-Балкарии волонтеры и зебра обеспечивают безопасность сельских школьников возле оживленных перекрестков

Помочь ученикам сельских школ Урванского района справиться с самыми сложными участками маршрута от дома до школы, решили волонтеры многофункционального молодежного центра с «зеброй», и сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД Республики.
03.02.2017 - 15:10 За рулём
16 жителей Кабардино-Балкарии были арестованы за тонировку

За минувшие сутки сотрудники УГИБДД МВД по КБР «растонировали» 178 автомобилей, - сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
03.02.2017 - 15:09 Спорт
Азамата Мурзаканова ждет «РАСПЛАТА»

Именитый боец из Кабардино-Балкарии Азамат Мурзаканов проведет свой первый профессиональный бой в лиге «Absolut Championship Berkut», - сообщил РИА КБР в пятницу личный тренер спортсмена Хачим Мамхегов.