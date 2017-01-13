13.01.2017 - 10:39 Политика

Глава КБР поздравил журналистов с Днем российской печати

Сегодня глава КБР Юрий Коков поздравил журналистов республики с профессиональным праздником, - сообщает пресс-служба главы и правительства КБР.
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16.01.2017 - 17:10 Общество

Общественный контроль поможет навести порядок в деятельности предприятий ЖКХ

Экспертам независимых общественных организаций было сложно контролировать деятельность предприятий в сфере ЖКХ, так как их мнение местные власти не брали во внимание.
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16.01.2017 - 16:26 За рулём

В Урванском районе три человека пострадали в ДТП

Три человека пострадали в ДТП на федеральной дороге «Кавказ» в  Урванском районе, - сообщает УГИБДД МВД по КБР.
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16.01.2017 - 15:02 Происшествия

В КБР задержали похищенную в Краснодарском крае «Газель»

На федеральном контрольно-пропускном пункте «Малка» в Зольском районе сотрудники приданных сил МВД России остановили автомашину ГАЗ-2747 под управлением 21-летнего жителя Северной Осетии – Алании.
Читать далее
16.01.2017 - 14:31 Происшествия

Торговый представитель оказался растратчиком

Сотрудниками УВД Нальчика выявлен факт присвоения денежных средств индивидуального предпринимателя, - сообщает пресс-служба МВД по КБР.
Читать далее
16.01.2017 - 13:16 Происшествия

В Прохладном рецидивист обидел девушку

В отдел полиции «Прохладненский» обратилась 22-летняя жительница Прохладного. Она сообщила, что разговаривала по телефону на перекрестке улиц Ленина – Разина. А неизвестный мужчина выхватил у нее из рук сотовый телефон, стоимостью 11 000 рублей, и скрылся.
Читать далее
16.01.2017 - 12:15 Происшествия

Задержан житель КБР, подозреваемый в убийстве в Нальчике

Жителя Кабардино-Балкарии, подозреваемого в том, что он из автомата застрелил мужчину в Нальчике, задержали на территории Дагестана, сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в следственном управлении СКР по КБР.
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16.01.2017 - 11:42 Общество

В Баксанском районе буйный прирост населения

По статистике отдела ЗАГС администрации Баксанского района, в истекшем году в районе родилось на 35 малышей больше, чем в 2015-м. Всего за год на свет появилось 660 мальчиков и 610 девочек, - сообщает районная пресс-служба. 
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Мнения

23.12.2016 - 10:00
Гороскоп на 2017 год

2017 год – особенный. В свои права вступает Огненный Петух, или Феникс. Он приходит на смену Обезьяне, которая, скажем прямо, в 2016 году вела себя не особо хорошо. Радует, то, что 2017 будет намного легче и приятней, ведь Огненный Петух славится легким отношением к жизни и любовью к путешествиям. Главным минусом станет тот факт, что Петух абсолютно не умеет (ну или не любит) сам решать свои проблемы и предпочитает перекладывать их на плечи других. Знамо дело, другие от этого не в восторге.

19.12.2016 - 14:55
Водолечебница в Нальчике будет восстановлена

Кабардино-Балкария благодаря своим щедрым природным богатствам всегда была популярной всесоюзной здравницей.

15.12.2016 - 14:21
Гимн Кавказу от Антона Ланге

Московским показам фильма Антона Ланге закончился проект фильма о Северном Кавказе, который получил броское название «Хребет. Кавказ от моря до моря».

15.12.2016 - 10:48
Активисты ОНФ объединили усилия с региональными властями для решения экологических вопросов

Рабочая группа общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса РО ОНФ в КБР совместно с Управлением Росприроднадзора по КБР провели совместный рейд и мониторинг экологической обстановки в Майском районе КБР.

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Аналитика

23.12.2016 - 15:21
Институт территориального общественного самоуправления будет способствовать развитию гражданского самосознания в Кабардино-Балкарии

В настоящее время данная форма общественного самоуправления не получила развития в регионе. 
09.11.2016 - 10:47
Газ на авто: мифы и реалии

В последнее время среди автовладельцев, одной из самых проблемных, болезненных  и обсуждаемых стала тема установка газобалонного оборудования (ГБО), отказы ГИБДД в регистрации транспортных средств, на которых ранее было установлено, но не зарегистрировано ГБО, прекращение регистрации транспортного средства (ТС) при отсутствии разрешающих документов на газ.
18.08.2016 - 18:23
Но лучше не болеть…

Как сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в пресс-службе Фонда социального страхования РФ по КБР, в фонд поступает много обращений, в которых жители Кабардино-Балкарии просят ответить на вопросы, связанные с назначением пособий по временной нетрудоспособности в различных ситуациях.
11.08.2016 - 18:46
До Сирии не доехал…

В Ростовский гарнизонный военный суд  передано дело жителя Кабардино-Балкарии Аслана Конова, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
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Культура

16.01.2017 - 09:42
«Шагди» получил специальный приз

На Втором Международном хореографическом фестивале-конкурсе «Звездопад Дружбы» имени заслуженного артиста РФ и КБР Хашира Дашуева специальный приз и грамота «За сохранение культурных традиций народов Северного Кавказа», учрежденные Министерством курортов и туризма КБР, были вручены народному ансамблю танца «Шагди», сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма КБР.
13.01.2017 - 12:18
Кастинг в «Щуку»

20 января в Государственном концертном зале Нальчика состоится кастинг для набора в балкарскую студию, которая будет обучаться в театральном институте имени Б. Щук­ина в Москве, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
08.01.2017 - 12:16
В Нальчике вышло избранное Юрия Крутова

«Пристань сердца» – так называется книга Юрия Крутова (1935–1975), вышедшая в первые дни Нового года в нальчикском издательстве Марии и Виктора Котляровых. В нее вошли стихи, прозаические произведения, рецензии, статьи о творчестве, а также воспоминания о поэте.
04.01.2017 - 13:16
Первые выставки нового года

4 января в Национальном музее Кабардино-Балкарии открылись первые в новом году две выставки, сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».

Все новости

16.01.2017 - 17:10 Общество
Общественный контроль поможет навести порядок в деятельности предприятий ЖКХ

Экспертам независимых общественных организаций было сложно контролировать деятельность предприятий в сфере ЖКХ, так как их мнение местные власти не брали во внимание.
16.01.2017 - 16:26 За рулём
В Урванском районе три человека пострадали в ДТП

Три человека пострадали в ДТП на федеральной дороге «Кавказ» в  Урванском районе, - сообщает УГИБДД МВД по КБР.
16.01.2017 - 15:02 Происшествия
В КБР задержали похищенную в Краснодарском крае «Газель»

На федеральном контрольно-пропускном пункте «Малка» в Зольском районе сотрудники приданных сил МВД России остановили автомашину ГАЗ-2747 под управлением 21-летнего жителя Северной Осетии – Алании.
16.01.2017 - 14:32 За рулём
Посетители ледового катка на курорте Приэльбрусье изучают действие световозвращателей

На одном из самых посещаемых в зимний период курортов Приэльбрусье автоинспекторы и сотрудники полиции по делам несовершеннолетних организовали обучающую акцию по безопасному поведению пешеходов в темноте.
16.01.2017 - 14:31 Происшествия
Торговый представитель оказался растратчиком

Сотрудниками УВД Нальчика выявлен факт присвоения денежных средств индивидуального предпринимателя, - сообщает пресс-служба МВД по КБР.
16.01.2017 - 13:16 Происшествия
В Прохладном рецидивист обидел девушку

В отдел полиции «Прохладненский» обратилась 22-летняя жительница Прохладного. Она сообщила, что разговаривала по телефону на перекрестке улиц Ленина – Разина. А неизвестный мужчина выхватил у нее из рук сотовый телефон, стоимостью 11 000 рублей, и скрылся.
16.01.2017 - 12:15 Происшествия
Задержан житель КБР, подозреваемый в убийстве в Нальчике

Жителя Кабардино-Балкарии, подозреваемого в том, что он из автомата застрелил мужчину в Нальчике, задержали на территории Дагестана, сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в следственном управлении СКР по КБР.
16.01.2017 - 11:42 Общество
В Баксанском районе буйный прирост населения

По статистике отдела ЗАГС администрации Баксанского района, в истекшем году в районе родилось на 35 малышей больше, чем в 2015-м. Всего за год на свет появилось 660 мальчиков и 610 девочек, - сообщает районная пресс-служба. 
16.01.2017 - 11:39 За рулём
Кампанию «Сложности перехода» поддержали особенные дети Кабардино-Балкарии

Полицейские Урванского района республики вместе со своими юными помощниками посетили воспитанников специальной коррекционной школы-интерната в станице Приближной Прохладненского района.
16.01.2017 - 11:37 Происшествия
Житель КБР оштрафован за нарушение природоохранного законодательства

Государственными инспекторами Департамента охоты в Прохладненском районе был задержан гражданин Е., незаконно перекрывший русло реки Малка сетью, чем нарушил пути миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов, - сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии КБР.
16.01.2017 - 11:18 Общество
В КБР завершилась спелеологическая экспедиция

Накануне  в Кабардино-Балкарии завершила работу межрегиональная спелеологическая экспедиция по изучению комплекса пещер, расположенных в районе урочища Сары-Тала. 
16.01.2017 - 10:31 Общество
В КБГУ выступил вокальный ансамбль театра эстрады «Ридада»

На сцене Центра культуры им. Х. С. Темирканова КБГУ состоялся показ новой программы вокального ансамбля театра эстрады «Ридада», - сообщает пресс-служба вуза. 
16.01.2017 - 09:42 Культура
«Шагди» получил специальный приз

На Втором Международном хореографическом фестивале-конкурсе «Звездопад Дружбы» имени заслуженного артиста РФ и КБР Хашира Дашуева специальный приз и грамота «За сохранение культурных традиций народов Северного Кавказа», учрежденные Министерством курортов и туризма КБР, были вручены народному ансамблю танца «Шагди», сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма КБР.
14.01.2017 - 13:30 Спорт
Чхапелия перешел в нальчикский «Спартак» до конца сезона

Полузащитник клуба «Тосно» Ника Чхапелия на правах аренды перешел в нальчикский «Спартак», сообщает в субботу официальный сайт «Тосно».
14.01.2017 - 10:04 Происшествия
В Нальчике приостановлено самовольное строительство

Администрацией Нальчика инициировано возбуждение административного производства по факту незаконного строительства жилого дома с направлением материалов в прокуратуру города, сообщила пресс-служба администрации Нальчика.
14.01.2017 - 09:45 Происшествия
В Александровской сгорела комната

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КБР, накануне вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в станице Александровская Майского района, по улице Юбилейная, дом 1, горит частный дом на площади 50 кв. м.
14.01.2017 - 08:29 Происшествия
В Баксанском районе уволили чиновников, сочетавших муниципальную службу с коммерцией

Прокуратурой Баксанского района была проведена проверка соблюдения органами местного самоуправления Баксанского муниципального района требований законодательства о противодействии коррупции.
13.01.2017 - 19:07 Общество
Обращение Минздрава КБР к жителям республики

Сегодня Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской республики распространило обращение к жителям КБР в связи с участившимися случаями ожогов у детей.
13.01.2017 - 18:56 Назначения
Казбек Татуев - заместитель секретаря Совбеза КБР

Бывший замминистра республиканского МВД Казбек Борисович Татуев назначен заместителем секретаря Совета по экономической и общественной безопасности КБР, - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в администрации главы КБР.
13.01.2017 - 15:22 Общество
ОНФ запускает проект «Каждому ребенку – бесплатный кружок»

ОНФ начинает реализацию проекта «Каждому ребенку - бесплатный кружок», - сообщает региональное отделение Народного фронта.
13.01.2017 - 14:28 Спорт
Чхапелия может вернуться в нальчикский «Спартак»

Полузащитник Ника Чхапелия, который сейчас выступает за клуб «Тосно», может на правах аренды вернуться в нальчикский «Спартак».