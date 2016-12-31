31.12.2016 - 19:29 Политика

Глава КБР Юрий Коков выступил с Новогодним обращением к жителям Кабардино-Балкарии

Глава КБР Юрий Коков выступил с Новогодним обращением к жителям Кабардино-Балкарии:
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31.12.2016 - 16:42 Политика

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков провел новогодний прием отличников учебы, победителей и призеров олимпиад

Сегодня в Колонном зале Дома Правительства Ю.А.Коков провел новогодний прием  отличников учебы, победителей и призеров всероссийских и республиканских олимпиад , обладателей премий Президента Российской Федерации и Главы Кабардино-Балкарии. Среди приглашенных- более ста старшеклассников из всех муниципальных районов и городских округов.
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30.12.2016 - 13:57 Политика

Глава КБР открыл перинатальный центр в Нальчике

Сегодня в Нальчике в торжественной обстановке был открыт Республиканский перинатальный центр, – сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
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30.12.2016 - 13:39 Политика

Юрий Коков вручил государственные награды

Сегодня в Доме правительства состоялась торжественная церемония вручения государственных наград КБР, – сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
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30.12.2016 - 11:11 Политика

Новогоднее поздравление Олега Белавенцева

Полномочный представитель Президента России в СКФО Олег Белавенцев поздравил жителей округа с Новым годом, - сообщает окружная пресс-служба.
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29.12.2016 - 16:18 Экономика

В Кабардино-Балкарии торжественно ввели в строй Зарагижскую ГЭС

В четверг состоялся торжественный пуск в эксплуатацию Зарагижской ГЭС, в котором приняли участие глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков и председатель правления ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария». 
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31.12.2016 - 10:18 Политика

Глава КБР Юрий Коков в канун Нового года встретился с ветеранами войны и труда, выдающимися спортсменами

В канун Нового года в Доме Правительства Глава КБР Ю.А.Коков встретился с ветеранами войны и труда, выдающимися спортсменами.
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30.12.2016 - 13:40 Общество

Подразделения МЧС функционируют в режиме «Повышенная готовность»

Главное управление МЧС России по КБР объявило о режиме «Повышенная готовность» в целях обеспечения пожарной безопасности и своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации в период новогодних и рождественских праздников.
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Мнения

23.12.2016 - 10:00
Гороскоп на 2017 год

2017 год – особенный. В свои права вступает Огненный Петух, или Феникс. Он приходит на смену Обезьяне, которая, скажем прямо, в 2016 году вела себя не особо хорошо. Радует, то, что 2017 будет намного легче и приятней, ведь Огненный Петух славится легким отношением к жизни и любовью к путешествиям. Главным минусом станет тот факт, что Петух абсолютно не умеет (ну или не любит) сам решать свои проблемы и предпочитает перекладывать их на плечи других. Знамо дело, другие от этого не в восторге.

19.12.2016 - 14:55
Водолечебница в Нальчике будет восстановлена

Кабардино-Балкария благодаря своим щедрым природным богатствам всегда была популярной всесоюзной здравницей.

15.12.2016 - 14:21
Гимн Кавказу от Антона Ланге

Московским показам фильма Антона Ланге закончился проект фильма о Северном Кавказе, который получил броское название «Хребет. Кавказ от моря до моря».

15.12.2016 - 10:48
Активисты ОНФ объединили усилия с региональными властями для решения экологических вопросов

Рабочая группа общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса РО ОНФ в КБР совместно с Управлением Росприроднадзора по КБР провели совместный рейд и мониторинг экологической обстановки в Майском районе КБР.

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Аналитика

23.12.2016 - 15:21
Институт территориального общественного самоуправления будет способствовать развитию гражданского самосознания в Кабардино-Балкарии

В настоящее время данная форма общественного самоуправления не получила развития в регионе. 
09.11.2016 - 10:47
Газ на авто: мифы и реалии

В последнее время среди автовладельцев, одной из самых проблемных, болезненных  и обсуждаемых стала тема установка газобалонного оборудования (ГБО), отказы ГИБДД в регистрации транспортных средств, на которых ранее было установлено, но не зарегистрировано ГБО, прекращение регистрации транспортного средства (ТС) при отсутствии разрешающих документов на газ.
18.08.2016 - 18:23
Но лучше не болеть…

Как сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в пресс-службе Фонда социального страхования РФ по КБР, в фонд поступает много обращений, в которых жители Кабардино-Балкарии просят ответить на вопросы, связанные с назначением пособий по временной нетрудоспособности в различных ситуациях.
11.08.2016 - 18:46
До Сирии не доехал…

В Ростовский гарнизонный военный суд  передано дело жителя Кабардино-Балкарии Аслана Конова, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
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Культура

26.12.2016 - 20:49
В Нальчике презентовали документальный фильм, снятый с помощью краутфандинга

В понедельник в мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском госуниверситете им. Х. Бербекова состоялась презентация документального фильма Вячеслава Маркова «Сорок плюс и две горы», - передал корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
23.12.2016 - 15:34
Гугл вспомнил Марко Вовчок

22 декабря исполнилось  183 года со дня рождения  выдающейся украинской и русской писательницы Марко Вовчок, проведшей последние годы жизни в Нальчике и здесь же похороненной.
23.12.2016 - 13:41
В Нальчике прошла конференция, посвященная столетию Аскерби Шортанова

В Нальчике в Институте гуманитарных исследований прошла научно-теоретическая конференция, посвящённая 100-летию со дня рождения кабардинского писателя, драматурга, учёного Аскерби Шортанова (1916-1985), - сообщает в сегодняшнем номере газета «Кабардино-Балкарская правда».
21.12.2016 - 16:13
Анатолий Конин: с любовью к природе

В нальчикском издательстве Марии и Виктора Котляровых вышел альбом «Анатолий Конин. Живопись», - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».

Все новости

31.12.2016 - 19:29 Политика
Глава КБР Юрий Коков выступил с Новогодним обращением к жителям Кабардино-Балкарии

Глава КБР Юрий Коков выступил с Новогодним обращением к жителям Кабардино-Балкарии:
31.12.2016 - 16:42 Политика
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков провел новогодний прием отличников учебы, победителей и призеров олимпиад

Сегодня в Колонном зале Дома Правительства Ю.А.Коков провел новогодний прием  отличников учебы, победителей и призеров всероссийских и республиканских олимпиад , обладателей премий Президента Российской Федерации и Главы Кабардино-Балкарии. Среди приглашенных- более ста старшеклассников из всех муниципальных районов и городских округов.
31.12.2016 - 10:18 Политика
Глава КБР Юрий Коков в канун Нового года встретился с ветеранами войны и труда, выдающимися спортсменами

В канун Нового года в Доме Правительства Глава КБР Ю.А.Коков встретился с ветеранами войны и труда, выдающимися спортсменами.
30.12.2016 - 13:57 Политика
Глава КБР открыл перинатальный центр в Нальчике

Сегодня в Нальчике в торжественной обстановке был открыт Республиканский перинатальный центр, – сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
30.12.2016 - 13:40 Общество
Подразделения МЧС функционируют в режиме «Повышенная готовность»

Главное управление МЧС России по КБР объявило о режиме «Повышенная готовность» в целях обеспечения пожарной безопасности и своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации в период новогодних и рождественских праздников.
30.12.2016 - 13:39 Политика
Юрий Коков вручил государственные награды

Сегодня в Доме правительства состоялась торжественная церемония вручения государственных наград КБР, – сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
30.12.2016 - 13:39 Общество
Начинается выдвижение кандидатур в общественную наблюдательную комиссию КБР

Общественная палата Российской Федерации объявляет о начале с 13 января 2017 года процедуры выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 
30.12.2016 - 13:21 Происшествия
В КБР нашли «Тойоту», находящуюся в федеральном розыске

В Кабардино-Балкарии задержан житель Чечни на иномарке, похищенной в Ставропольском крае, - сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по СКФО.
30.12.2016 - 12:26 Спорт
Спортивные журналисты КБР признали Аслана Дашаева лучшим игроком нальчикского «Спартака»

Спортивные журналисты Кабардино-Балкарии признали лучшим игроком нальчикского «Спартака» по итогам 2016 года защитника Аслана Дашаева.
30.12.2016 - 12:25 Общество
В Баксанском районе начинают отмечать Новый год

В Баксанском районе на площадях 13 сельских поселений установлены празднично украшенные новогодние елки, - сообщает пресс-служба райадминистрации.
30.12.2016 - 11:11 Политика
Новогоднее поздравление Олега Белавенцева

Полномочный представитель Президента России в СКФО Олег Белавенцев поздравил жителей округа с Новым годом, - сообщает окружная пресс-служба.
30.12.2016 - 11:10 Общество
В КБР подсчитали, сколько будет стоить социальное такси

Госкомитет Кабардино-Балкарии по энергетике, тарифам и жилищному надзору впервые утвердил тарифы на специализированную транспортную услугу «социальное такси», - сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
29.12.2016 - 22:08 Общество
Посетить новую пони-ферму в Нальчике могут все желающие

Для четырех пони, подаренных сегодня главой КБР специализированному Дому ребенка в Нальчике, создана необходимая инфраструктура.

29.12.2016 - 17:00 Общество
В праздничные дни порядок в КБР обеспечат более 2000 правоохранителей

В МВД по Кабардино-Балкарской Республике рассмотрены вопросы обеспечения охраны общественного порядка в период проведения новогодних и рождественских мероприятий, - сообщает пресс-служба ведомства.
29.12.2016 - 16:18 Экономика
В Кабардино-Балкарии торжественно ввели в строй Зарагижскую ГЭС

В четверг состоялся торжественный пуск в эксплуатацию Зарагижской ГЭС, в котором приняли участие глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков и председатель правления ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария». 
29.12.2016 - 15:03 Общество
В КБГУ прошел зимний КВН

28 декабря в творческой мастерской А. Н. Сокурова состоялась зимняя игра лиги КВН КБГУ, - сообщает пресс-служба вуза. 
29.12.2016 - 14:31 Общество
Глава КБР открыл спорткомплекс в Нарткале

В городе Нарткале сегодня в торжественной обстановке открыли современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
29.12.2016 - 14:25 Политика
Глава КБР открыл технопарк в «Солнечном городе»

Сегодня в Нальчике на базе Детской академии творчества "Солнечный город" открыт детский технопарк, сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
29.12.2016 - 14:23 Политика
Живой подарок от главы республики

Сегодня глава КБР Юрий Коков посетил Дом ребенка в городе Нальчике, сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
29.12.2016 - 13:34 Назначения
В Прохладненском районе новый прокурор

Прокурором Прохладненского района сроком на 5 лет приказом Генпрокурора РФ назначен старший советник юстиции Аслан Каншаов, - сообщает пресс-служба прокуратуры КБР.
29.12.2016 - 12:58 Общество
Асланбека Хуштова наградили в Магасе

Министр спорта Кабардино-Балкарии Асланбек Хуштов награжден Почетной грамотой Республики Ингушетия.