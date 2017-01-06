2017 год – особенный. В свои права вступает Огненный Петух, или Феникс. Он приходит на смену Обезьяне, которая, скажем прямо, в 2016 году вела себя не особо хорошо. Радует, то, что 2017 будет намного легче и приятней, ведь Огненный Петух славится легким отношением к жизни и любовью к путешествиям. Главным минусом станет тот факт, что Петух абсолютно не умеет (ну или не любит) сам решать свои проблемы и предпочитает перекладывать их на плечи других. Знамо дело, другие от этого не в восторге.
Кабардино-Балкария благодаря своим щедрым природным богатствам всегда была популярной всесоюзной здравницей.
Московским показам фильма Антона Ланге закончился проект фильма о Северном Кавказе, который получил броское название «Хребет. Кавказ от моря до моря».
Рабочая группа общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса РО ОНФ в КБР совместно с Управлением Росприроднадзора по КБР провели совместный рейд и мониторинг экологической обстановки в Майском районе КБР.
В настоящее время данная форма общественного самоуправления не получила развития в регионе.
В последнее время среди автовладельцев, одной из самых проблемных, болезненных и обсуждаемых стала тема установка газобалонного оборудования (ГБО), отказы ГИБДД в регистрации транспортных средств, на которых ранее было установлено, но не зарегистрировано ГБО, прекращение регистрации транспортного средства (ТС) при отсутствии разрешающих документов на газ.
Как сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в пресс-службе Фонда социального страхования РФ по КБР, в фонд поступает много обращений, в которых жители Кабардино-Балкарии просят ответить на вопросы, связанные с назначением пособий по временной нетрудоспособности в различных ситуациях.
В Ростовский гарнизонный военный суд передано дело жителя Кабардино-Балкарии Аслана Конова, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
«Пристань сердца» – так называется книга Юрия Крутова (1935–1975), вышедшая в первые дни Нового года в нальчикском издательстве Марии и Виктора Котляровых. В нее вошли стихи, прозаические произведения, рецензии, статьи о творчестве, а также воспоминания о поэте.
4 января в Национальном музее Кабардино-Балкарии открылись первые в новом году две выставки, сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
В понедельник в мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском госуниверситете им. Х. Бербекова состоялась презентация документального фильма Вячеслава Маркова «Сорок плюс и две горы», - передал корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
22 декабря исполнилось 183 года со дня рождения выдающейся украинской и русской писательницы Марко Вовчок, проведшей последние годы жизни в Нальчике и здесь же похороненной.
Современную детскую игровую площадку планируют открыть в Тырныаузе в оживленном микрорайоне города между жилыми домами №77 и №79 по Эльбрусскому проспекту, - сообщает пресс-служба райадминистрации.
В КБР инспектор ДПС оформил фиктивное дорожно-транспортное происшествие с целью получения страховой выплаты.
В ходе проведения с 5 по 8 января оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции УВД Нальчика совместно с сотрудниками УФСБ выявили факты фиктивной регистрации иностранцев, - сообщает пресс-служба республиканского МВД.
В администрации Баксанского района подвели итоги деятельности местной власти за 2016 год, - сообщает районная пресс-служба.
В одном из самых посещаемых туристами уголков Кабардино-Балкарии, на территории Голубых озер, сотрудники Госавтоинспекции организовали «Экскурсии безопасности» для туристов.
Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе полностью завершены накануне вечером, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.
В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии проходит спасательная операция, - сообщает в воскресенье пресс-служба республиканского главка МЧС.
«Пристань сердца» – так называется книга Юрия Крутова (1935–1975), вышедшая в первые дни Нового года в нальчикском издательстве Марии и Виктора Котляровых. В нее вошли стихи, прозаические произведения, рецензии, статьи о творчестве, а также воспоминания о поэте.
Накануне в столице Кабардино-Балкарии прошла традиционная Рождественская епархиальная ёлка, - сообщает в воскресенье пресс-служба Федерации профсоюзов КБР.
В середине дня в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в городском округе Нальчик, в селении Белая Речка, на улице Жабоева, горит одноэтажное неэксплуатируемое здание цементного завода, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по КБР.
Общественная палата Российской Федерации объявляет о начале с 13 января 2017 года процедуры выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии провело 59 внеплановых проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию пищевой и непищевой спиртосодержащей продукции, - сообщает пресс-служба ведомства.
Юрий Коков поздравил православных христиан Кабардино-Балкарии с наступающим Рождеством Христовым, - сообщает в пятницу пресс-службы Главы и Правительства КБР.
Полицейскими Прохладненского района Кабардино-Балкарии задержан житель селения Атажукино, подозреваемый в совершении кражи и мошенничества, - сообщает в четверг пресс-служба республиканского МВД.
4 января Владимир Путин подписал Указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».
1 января в Кабардино-Балкарии стартовала межрегиональная спелеологическая экспедиция по изучению массива Сары-Тала.
4 января в Национальном музее Кабардино-Балкарии открылись первые в новом году две выставки, сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
Правоохранительными органами Кабардино-Балкарии раскрыта кража золотого кольца, - сообщает в среду пресс-служба МВД по КБР.
Представитель Кабардино-Балкарии не имеет отношения к избиению известного бойца, чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева, - сообщил РИА КБР в среду президент республиканской Федерации смешанных единоборств ММА Мартин Афашагов.
В результате автоаварий с участием отечественных автомобилей пострадали два жителя Кабардино-Балкарии, - сообщает в среду пресс-служба республиканского УГИБДД.
Отпраздновать Новый год в Кабардино-Балкарии и отправиться в увлекательное экскурсионное путешествие в этом году по традиции решили многочисленные гости, приехавшие на курорт Нальчик и Приэльбрусье.