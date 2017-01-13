2017 год – особенный. В свои права вступает Огненный Петух, или Феникс. Он приходит на смену Обезьяне, которая, скажем прямо, в 2016 году вела себя не особо хорошо. Радует, то, что 2017 будет намного легче и приятней, ведь Огненный Петух славится легким отношением к жизни и любовью к путешествиям. Главным минусом станет тот факт, что Петух абсолютно не умеет (ну или не любит) сам решать свои проблемы и предпочитает перекладывать их на плечи других. Знамо дело, другие от этого не в восторге.
Кабардино-Балкария благодаря своим щедрым природным богатствам всегда была популярной всесоюзной здравницей.
Московским показам фильма Антона Ланге закончился проект фильма о Северном Кавказе, который получил броское название «Хребет. Кавказ от моря до моря».
Рабочая группа общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса РО ОНФ в КБР совместно с Управлением Росприроднадзора по КБР провели совместный рейд и мониторинг экологической обстановки в Майском районе КБР.
В настоящее время данная форма общественного самоуправления не получила развития в регионе.
В последнее время среди автовладельцев, одной из самых проблемных, болезненных и обсуждаемых стала тема установка газобалонного оборудования (ГБО), отказы ГИБДД в регистрации транспортных средств, на которых ранее было установлено, но не зарегистрировано ГБО, прекращение регистрации транспортного средства (ТС) при отсутствии разрешающих документов на газ.
Как сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в пресс-службе Фонда социального страхования РФ по КБР, в фонд поступает много обращений, в которых жители Кабардино-Балкарии просят ответить на вопросы, связанные с назначением пособий по временной нетрудоспособности в различных ситуациях.
В Ростовский гарнизонный военный суд передано дело жителя Кабардино-Балкарии Аслана Конова, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
На Втором Международном хореографическом фестивале-конкурсе «Звездопад Дружбы» имени заслуженного артиста РФ и КБР Хашира Дашуева специальный приз и грамота «За сохранение культурных традиций народов Северного Кавказа», учрежденные Министерством курортов и туризма КБР, были вручены народному ансамблю танца «Шагди», сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма КБР.
20 января в Государственном концертном зале Нальчика состоится кастинг для набора в балкарскую студию, которая будет обучаться в театральном институте имени Б. Щукина в Москве, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
«Пристань сердца» – так называется книга Юрия Крутова (1935–1975), вышедшая в первые дни Нового года в нальчикском издательстве Марии и Виктора Котляровых. В нее вошли стихи, прозаические произведения, рецензии, статьи о творчестве, а также воспоминания о поэте.
4 января в Национальном музее Кабардино-Балкарии открылись первые в новом году две выставки, сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
Экспертам независимых общественных организаций было сложно контролировать деятельность предприятий в сфере ЖКХ, так как их мнение местные власти не брали во внимание.
Три человека пострадали в ДТП на федеральной дороге «Кавказ» в Урванском районе, - сообщает УГИБДД МВД по КБР.
На федеральном контрольно-пропускном пункте «Малка» в Зольском районе сотрудники приданных сил МВД России остановили автомашину ГАЗ-2747 под управлением 21-летнего жителя Северной Осетии – Алании.
На одном из самых посещаемых в зимний период курортов Приэльбрусье автоинспекторы и сотрудники полиции по делам несовершеннолетних организовали обучающую акцию по безопасному поведению пешеходов в темноте.
Сотрудниками УВД Нальчика выявлен факт присвоения денежных средств индивидуального предпринимателя, - сообщает пресс-служба МВД по КБР.
В отдел полиции «Прохладненский» обратилась 22-летняя жительница Прохладного. Она сообщила, что разговаривала по телефону на перекрестке улиц Ленина – Разина. А неизвестный мужчина выхватил у нее из рук сотовый телефон, стоимостью 11 000 рублей, и скрылся.
Жителя Кабардино-Балкарии, подозреваемого в том, что он из автомата застрелил мужчину в Нальчике, задержали на территории Дагестана, сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в следственном управлении СКР по КБР.
По статистике отдела ЗАГС администрации Баксанского района, в истекшем году в районе родилось на 35 малышей больше, чем в 2015-м. Всего за год на свет появилось 660 мальчиков и 610 девочек, - сообщает районная пресс-служба.
Полицейские Урванского района республики вместе со своими юными помощниками посетили воспитанников специальной коррекционной школы-интерната в станице Приближной Прохладненского района.
Государственными инспекторами Департамента охоты в Прохладненском районе был задержан гражданин Е., незаконно перекрывший русло реки Малка сетью, чем нарушил пути миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов, - сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии КБР.
Накануне в Кабардино-Балкарии завершила работу межрегиональная спелеологическая экспедиция по изучению комплекса пещер, расположенных в районе урочища Сары-Тала.
На сцене Центра культуры им. Х. С. Темирканова КБГУ состоялся показ новой программы вокального ансамбля театра эстрады «Ридада», - сообщает пресс-служба вуза.
На Втором Международном хореографическом фестивале-конкурсе «Звездопад Дружбы» имени заслуженного артиста РФ и КБР Хашира Дашуева специальный приз и грамота «За сохранение культурных традиций народов Северного Кавказа», учрежденные Министерством курортов и туризма КБР, были вручены народному ансамблю танца «Шагди», сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма КБР.
Полузащитник клуба «Тосно» Ника Чхапелия на правах аренды перешел в нальчикский «Спартак», сообщает в субботу официальный сайт «Тосно».
Администрацией Нальчика инициировано возбуждение административного производства по факту незаконного строительства жилого дома с направлением материалов в прокуратуру города, сообщила пресс-служба администрации Нальчика.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КБР, накануне вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в станице Александровская Майского района, по улице Юбилейная, дом 1, горит частный дом на площади 50 кв. м.
Прокуратурой Баксанского района была проведена проверка соблюдения органами местного самоуправления Баксанского муниципального района требований законодательства о противодействии коррупции.
Сегодня Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской республики распространило обращение к жителям КБР в связи с участившимися случаями ожогов у детей.
Бывший замминистра республиканского МВД Казбек Борисович Татуев назначен заместителем секретаря Совета по экономической и общественной безопасности КБР, - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в администрации главы КБР.
ОНФ начинает реализацию проекта «Каждому ребенку - бесплатный кружок», - сообщает региональное отделение Народного фронта.
Полузащитник Ника Чхапелия, который сейчас выступает за клуб «Тосно», может на правах аренды вернуться в нальчикский «Спартак».