2017 год – особенный. В свои права вступает Огненный Петух, или Феникс. Он приходит на смену Обезьяне, которая, скажем прямо, в 2016 году вела себя не особо хорошо. Радует, то, что 2017 будет намного легче и приятней, ведь Огненный Петух славится легким отношением к жизни и любовью к путешествиям. Главным минусом станет тот факт, что Петух абсолютно не умеет (ну или не любит) сам решать свои проблемы и предпочитает перекладывать их на плечи других. Знамо дело, другие от этого не в восторге.
Кабардино-Балкария благодаря своим щедрым природным богатствам всегда была популярной всесоюзной здравницей.
Московским показам фильма Антона Ланге закончился проект фильма о Северном Кавказе, который получил броское название «Хребет. Кавказ от моря до моря».
Рабочая группа общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса РО ОНФ в КБР совместно с Управлением Росприроднадзора по КБР провели совместный рейд и мониторинг экологической обстановки в Майском районе КБР.
В последнее время среди автовладельцев, одной из самых проблемных, болезненных и обсуждаемых стала тема установка газобалонного оборудования (ГБО), отказы ГИБДД в регистрации транспортных средств, на которых ранее было установлено, но не зарегистрировано ГБО, прекращение регистрации транспортного средства (ТС) при отсутствии разрешающих документов на газ.
В настоящее время данная форма общественного самоуправления не получила развития в регионе.
Как сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в пресс-службе Фонда социального страхования РФ по КБР, в фонд поступает много обращений, в которых жители Кабардино-Балкарии просят ответить на вопросы, связанные с назначением пособий по временной нетрудоспособности в различных ситуациях.
В Ростовский гарнизонный военный суд передано дело жителя Кабардино-Балкарии Аслана Конова, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
В Кабардино-Балкарии образован Организационный комитет для подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилеям писателя, заслуженного деятеля искусств РСФСР Аскерби Шортанова (1916-1985) и фольклориста, народного поэта КБАССР Саида Шахмурзаева (1886-1975), - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в аппарате республиканского правительства.
31 января в Нальчике состоится городской этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России», - сообщает пресс-служба города.
2 февраля в кинотеатрах Нальчика начнется премьера российской комедии «Огни большой деревни».
В Фонде культуры Кабардино-Балкарии состоялась презентация сборника Юрия Крутова (1935–1975) «Пристань сердца».
В Баксанском районе Кабардино-Балкарии задержан местный житель, находящийся в розыске, - сообщает в воскресенье пресс-служба республиканского МВД.
Футболисты нальчикского «Спартака» во втором контрольном матче на сборе в Крымске одержали победу над ростовским «СКА» со счетом 3:1, сообщила пресс-служба клуба из столицы Кабардино-Балкарии.
Вчера в 15:45 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике поступило сообщение о том, что в Майском горит квартира.
Три медали завоевали сегодня спортсмены Кабардино-Балкарии на XXIII международном юношеском турнире по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Бориса Гуревича в Москве.
Три медали завоевал спортсмен из Кабардино-Балкарии Магомед Хаппаев на юношеском первенстве России по тяжелой атлетике в Зеленодольске, - сообщил РИА КБР в субботу наставник спортсмена, заслуженный тренер России Махты Маккаев.
Сегодня Глава КБР Ю.А.Коков провел рабочее совещание с руководством правительства республики по вопросам эффективного использования федеральных субсидий.
Сегодня в Доме Правительства КБР состоялась рабочая встреча Юрия Кокова с генеральным директором ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрием Зайцевым.
Заслуженная артистка Северной и Южной Осетии Дина Бекоева выбрана «Лицом Национального парка «Приэльбрусье», - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в субботу в пресс-службе нацпарка.
В КБР начата доследственная проверка по факту гибели в ущелье Гара-Баши 52-летнего жителя города Дмитров, - сообщает пресс-служба республиканского управления СКР по Кабардино-Балкарии.
В столице Кабардино-Балкарии задержаны содержатель наркопритона и 6 его посетителей, - сообщает в субботу пресс-служба МВД по КБР.
Спортсменка из Кабардино-Балкарии Амина Мингалеева стала серебряным призером юношеского пeрвeнства Рoссии пo сaмбo в Перми.
Борец из Кабардино-Балкарии Рустам Улаков стал призером XXIII международного юношеского турнира по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Бориса Гуревича, - сообщили РИА КБР в субботу в Федерации спортивной борьбы России.
Заслуженные артисты Кабардино-Балкарии Ирина Даурова и Алий Ташло в январе дали благотворительный концерт в Луганской Народной Республике, - сообщает пресс-служба Северо-Кавказского государственного института культуры.
Сегодня в Доме правительства глава КБР Юрий Коков встретился с депутатами Федерального Собрания Российской Федерации от Кабардино-Балкарии, - сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
В Кабардино-Балкарии образован Организационный комитет для подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилеям писателя, заслуженного деятеля искусств РСФСР Аскерби Шортанова (1916-1985) и фольклориста, народного поэта КБАССР Саида Шахмурзаева (1886-1975), - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в аппарате республиканского правительства.
В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту вынесения инспекторами ДПС подложных постановлений о привлечении граждан к административной ответственности, - сообщает в пятницу пресс-служба республиканского управления СКР.
Корреспондент РИА «Кабардино-Балкария» получил комментарии на сегодняшнее Послание главы республики Юрия Кокова.
Тело 52-летнего туриста из Подмосковья, который разбился сегодня в ущелье Гара-Баши, эвакуировали на базу и передали следователям, - сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Помочь ученикам сельских школ Урванского района справиться с самыми сложными участками маршрута от дома до школы, решили волонтеры многофункционального молодежного центра с «зеброй», и сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД Республики.
За минувшие сутки сотрудники УГИБДД МВД по КБР «растонировали» 178 автомобилей, - сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
Именитый боец из Кабардино-Балкарии Азамат Мурзаканов проведет свой первый профессиональный бой в лиге «Absolut Championship Berkut», - сообщил РИА КБР в пятницу личный тренер спортсмена Хачим Мамхегов.