21.01.2017 - 08:31 Политика

Глава КБР примет участие в работе съезда «Единой России»

С 21 по 22 января в Москве состоится XVI отчетно-выборный съезд Партии «Единая Россия». В его работе примет участие глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, сообщает пресс-служба главы и правительства КБР.
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20.01.2017 - 18:03 Политика

Юрий Коков поздравил жителей региона с семилетием СКФО

В эти дни отмечается семилетие образования Северо-Кавказского федерального округа. 
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20.01.2017 - 17:26 Политика

Глава КБР поздравил Минтимера Шаймиева с 80-летием

Как сообщила пресс-служба главы и правительства КБР, глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков на своей странице в Instagram поздравил первого президента Республики Татарстан с 80-летием:
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20.01.2017 - 14:24 Политика

Глава КБР встретился с руководителем Пенсионного фонда РФ

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова с председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации  Антоном Дроздовым, - сообщила пресс-служба главы и правительства КБР.
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21.01.2017 - 15:19 Происшествия

Прохладненский рецидивист попался на выпивке с закуской

В Кабардино-Балкарии задержан ранее судимый житель Прохладного, подозреваемый в краже из продуктового магазина, - сообщает в субботу пресс-служба МВД по КБР.
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21.01.2017 - 14:13 Общество

Газопровод в Прохладненском районе восстановлен

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР, по состоянию на 12:40 завершены аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Прохладненском районе.
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21.01.2017 - 13:06 Культура

В Национальном музее КБР открылся «Воображариум»

В Большом выставочном зале Национального музея Кабардино-Балкарии открылась несколько необычная для музея выставка «3D Воображариум», - сообщил в субботу корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
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21.01.2017 - 12:46 Происшествия

Поврежден газопровод в Прохладненском районе

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КБР, утром на пульт старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия автомобилем ЗИЛ поврежден распределительный газопровод диаметром 100 мм. В результате без газоснабжения остались жители населенных пунктов Новопокровка и Заречное, Прохладненского района.
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Мнения

23.12.2016 - 10:00
Гороскоп на 2017 год

2017 год – особенный. В свои права вступает Огненный Петух, или Феникс. Он приходит на смену Обезьяне, которая, скажем прямо, в 2016 году вела себя не особо хорошо. Радует, то, что 2017 будет намного легче и приятней, ведь Огненный Петух славится легким отношением к жизни и любовью к путешествиям. Главным минусом станет тот факт, что Петух абсолютно не умеет (ну или не любит) сам решать свои проблемы и предпочитает перекладывать их на плечи других. Знамо дело, другие от этого не в восторге.

19.12.2016 - 14:55
Водолечебница в Нальчике будет восстановлена

Кабардино-Балкария благодаря своим щедрым природным богатствам всегда была популярной всесоюзной здравницей.

15.12.2016 - 14:21
Гимн Кавказу от Антона Ланге

Московским показам фильма Антона Ланге закончился проект фильма о Северном Кавказе, который получил броское название «Хребет. Кавказ от моря до моря».

15.12.2016 - 10:48
Активисты ОНФ объединили усилия с региональными властями для решения экологических вопросов

Рабочая группа общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса РО ОНФ в КБР совместно с Управлением Росприроднадзора по КБР провели совместный рейд и мониторинг экологической обстановки в Майском районе КБР.

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Аналитика

23.12.2016 - 15:21
Институт территориального общественного самоуправления будет способствовать развитию гражданского самосознания в Кабардино-Балкарии

В настоящее время данная форма общественного самоуправления не получила развития в регионе. 
09.11.2016 - 10:47
Газ на авто: мифы и реалии

В последнее время среди автовладельцев, одной из самых проблемных, болезненных  и обсуждаемых стала тема установка газобалонного оборудования (ГБО), отказы ГИБДД в регистрации транспортных средств, на которых ранее было установлено, но не зарегистрировано ГБО, прекращение регистрации транспортного средства (ТС) при отсутствии разрешающих документов на газ.
18.08.2016 - 18:23
Но лучше не болеть…

Как сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в пресс-службе Фонда социального страхования РФ по КБР, в фонд поступает много обращений, в которых жители Кабардино-Балкарии просят ответить на вопросы, связанные с назначением пособий по временной нетрудоспособности в различных ситуациях.
11.08.2016 - 18:46
До Сирии не доехал…

В Ростовский гарнизонный военный суд  передано дело жителя Кабардино-Балкарии Аслана Конова, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
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Культура

21.01.2017 - 13:06
В Национальном музее КБР открылся «Воображариум»

В Большом выставочном зале Национального музея Кабардино-Балкарии открылась несколько необычная для музея выставка «3D Воображариум», - сообщил в субботу корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
20.01.2017 - 17:28
В Нальчике отметят 95-летие народного писателя КБР Ахмедхана Налоева

Министерство культуры КБР приглашает жителей и гостей республики на праздничный вечер, посвященный 95-летию со дня рождения народного писателя КБР, выдающегося ученого-лингвиста и педагога Ахмедхана Налоева (1921-2010).
18.01.2017 - 17:52
Нальчикский художник отметил свое 70-летие персональной выставкой

Сегодня в Нальчике в Музее изобразительных искусств открылась персональная выставка заслуженного деятеля искусств Кабардино-Балкарии  Анатолия Конина, посвященная его 70-летию, - передал в среду корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
18.01.2017 - 09:35
Студенты СКГИИ отличились на «Невских перспективах»

На прошедшем в Санкт-Петербурге в рамках Международного проекта творческого и личностного развития детей и молодежи «Дети XXI века» VI Международном фестивале-конкурс «Невские перспективы» участники из Кабардино-Балкарии впечатлили жюри своими талантами, сообщает официальный сайт Северокавказского государственного института искусств.

Все новости

21.01.2017 - 15:19 Происшествия
Прохладненский рецидивист попался на выпивке с закуской

В Кабардино-Балкарии задержан ранее судимый житель Прохладного, подозреваемый в краже из продуктового магазина, - сообщает в субботу пресс-служба МВД по КБР.
21.01.2017 - 14:13 Общество
Газопровод в Прохладненском районе восстановлен

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР, по состоянию на 12:40 завершены аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Прохладненском районе.
21.01.2017 - 13:06 Культура
В Национальном музее КБР открылся «Воображариум»

В Большом выставочном зале Национального музея Кабардино-Балкарии открылась несколько необычная для музея выставка «3D Воображариум», - сообщил в субботу корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
21.01.2017 - 12:46 Происшествия
Поврежден газопровод в Прохладненском районе

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КБР, утром на пульт старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия автомобилем ЗИЛ поврежден распределительный газопровод диаметром 100 мм. В результате без газоснабжения остались жители населенных пунктов Новопокровка и Заречное, Прохладненского района.
21.01.2017 - 12:02 Общество
Газоснабжение тургостиниц в Приэльбрусье восстановлено

Аварийная бригада завершила работы по ремонту поврежденного газопровода высокого давления на поляне Азау в Приэльбрусье , - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в субботу в пресс-службе ОАО «Газпром газораспределение Нальчик».
21.01.2017 - 10:15 Происшествия
Из-за аварии в Приэльбрусье тургостиницы остались без газа

Специалисты «Газпром газораспределение Нальчик» восстанавливают газоснабжение четырех гостиниц Приэльбрусья, прерванное в результате повреждения газопровода высокого давления, - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в субботу в пресс-службе компании.
21.01.2017 - 09:52 Общество
В КБГУ пройдет выставка инновационных проектов

В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Бербекова состоится ХI Выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа, приуроченная ко Дню российской науки, сообщает сайт КБГУ.
21.01.2017 - 09:22 Общество
«Кабардино-Балкария» - лучшая на Балтийском флоте

По итогам 2016 года МПК «Кабардино-Балкария» признан лучшим на Балтийском флоте по содержанию корабля, - сообщили РИА КБР в субботу в отделе информационного обеспечения Балтийского региона.
21.01.2017 - 08:31 Политика
Глава КБР примет участие в работе съезда «Единой России»

С 21 по 22 января в Москве состоится XVI отчетно-выборный съезд Партии «Единая Россия». В его работе примет участие глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, сообщает пресс-служба главы и правительства КБР.
20.01.2017 - 18:03 Политика
Юрий Коков поздравил жителей региона с семилетием СКФО

В эти дни отмечается семилетие образования Северо-Кавказского федерального округа. 
20.01.2017 - 17:33 Общество
В Чегеме Втором приводят в норму лесополосу вдоль федеральной трассы «Кавказ»

В селе Чегем Второй проводятся работы по приведению в нормативное состояние пяти километров лесополосы,  прилегающей к федеральной автодороге Р-217 «Кавказ», - сообщает пресс-служба администрации Чегемского района.
20.01.2017 - 17:28 Культура
В Нальчике отметят 95-летие народного писателя КБР Ахмедхана Налоева

Министерство культуры КБР приглашает жителей и гостей республики на праздничный вечер, посвященный 95-летию со дня рождения народного писателя КБР, выдающегося ученого-лингвиста и педагога Ахмедхана Налоева (1921-2010).
20.01.2017 - 17:26 Политика
Глава КБР поздравил Минтимера Шаймиева с 80-летием

Как сообщила пресс-служба главы и правительства КБР, глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков на своей странице в Instagram поздравил первого президента Республики Татарстан с 80-летием:
20.01.2017 - 16:44 Общество
Студенты КБГУ посетили детский дом

20 января студенты Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова посетили Прохладненский детский дом-интернат для детей-инвалидов, - сообщает пресс-служба вуза.
20.01.2017 - 16:24 Экономика
Аэропорт Нальчика в 2016 году перевез почти 200 тысяч пассажиров

Услугами международного аэропорта Нальчик в 2016 году воспользовались почти 200 тысяч пассажиров, что на 85% больше, чем в 2015 году, сообщает сайт аэропорта.
20.01.2017 - 16:17 Общество
Горная школа начала работу в Приэльбрусье

19 января в Приэльбрусье начала работу очередная горная школа клуба "7 Вершин".
20.01.2017 - 16:16 За рулём
Студенты-волонтеры Кабардино-Балкарии напоминают водителям на загородных трассах о правилах безопасности на зимних дорогах

Студенты республиканского торгово-технологического колледжа вышли на загородные трассы вместе с автоинспекторами отдельного батальона ДПС, чтобы предостеречь водителей, следующих на дальние расстояния от аварийных ситуаций на заснеженных автодорогах.
20.01.2017 - 15:19 За рулём
Два дагестанца попали в автоаварию в КБР

В результате ночного ДТП два жителя Дагестана угодили в больницу в Кабардино-Балкарии, - сообщает в пятницу пресс-служба республиканского УГИБДД.
20.01.2017 - 15:10 Происшествия
В КБР возбудили дело о неуплате налогов на 42 миллиона рублей

Следственными органами Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Бизнес-Партнер», подозреваемого в уклонение от уплаты налогов на 42 миллиона рублей, сообщает следственное управление СКР по КБР.
20.01.2017 - 14:24 Политика
Глава КБР встретился с руководителем Пенсионного фонда РФ

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова с председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации  Антоном Дроздовым, - сообщила пресс-служба главы и правительства КБР.
20.01.2017 - 13:09 Политика
Парламент КБР предлагает продлить срок работы Фонда содействия реформированию ЖКХ

В парламенте КБР состоялось очередное заседание президиума под председательством спикера Татьяны Егоровой. Повестка включала более двух десятков вопросов.