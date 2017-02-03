03.02.2017 - 18:07 Политика

Глава КБР встретился с депутатами ФС РФ от КБР

Сегодня в Доме правительства глава КБР Юрий Коков встретился с депутатами Федерального Собрания Российской Федерации от Кабардино-Балкарии, - сообщила пресс-служба главы и правительства региона. 
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03.02.2017 - 14:11 Политика

Юрий Коков: «Наша общая цель и безусловный приоритет – обеспечить всем жителям Кабардино-Балкарии безопасную и благополучную жизнь»

Сегодня в Доме Правительства Глава КБР Юрий Коков обратился с ежегодным Посланием к Парламенту республики.
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03.02.2017 - 18:39 Общество

Певцы из Кабардино-Балкарии дали концерт в Луганске

Заслуженные артисты Кабардино-Балкарии Ирина Даурова и Алий Ташло  в январе дали  благотворительный концерт в Луганской Народной Республике, - сообщает пресс-служба Северо-Кавказского государственного института культуры. 
Читать далее
03.02.2017 - 17:47 Культура

В КБР отметят юбилеи Аскерби Шортанова и Саида Шахмурзаева

В Кабардино-Балкарии образован Организационный комитет для подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилеям писателя, заслуженного деятеля искусств РСФСР Аскерби Шортанова (1916-1985)  и фольклориста, народного поэта КБАССР Саида Шахмурзаева (1886-1975), - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в аппарате республиканского правительства.
Читать далее
03.02.2017 - 16:51 Происшествия

В КБР разыскивают предприимчивых гаишников

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту вынесения инспекторами ДПС подложных постановлений о привлечении граждан к административной ответственности, - сообщает в пятницу пресс-служба республиканского управления СКР.
Читать далее
03.02.2017 - 16:27 Политика

Депутаты парламента КБР отметили социально ориентированный характер Послания Ю. А. Кокова

Корреспондент РИА «Кабардино-Балкария» получил комментарии на сегодняшнее Послание главы республики Юрия Кокова.
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03.02.2017 - 16:04 Происшествия

Личность туриста, погибшего в горах КБР, установлена

Тело 52-летнего туриста из Подмосковья, который разбился сегодня в ущелье Гара-Баши, эвакуировали на базу и передали следователям, - сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Читать далее
03.02.2017 - 15:10 За рулём

16 жителей Кабардино-Балкарии были арестованы за тонировку

За минувшие сутки сотрудники УГИБДД МВД по КБР «растонировали» 178 автомобилей, - сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
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Мнения

23.12.2016 - 10:00
Гороскоп на 2017 год

2017 год – особенный. В свои права вступает Огненный Петух, или Феникс. Он приходит на смену Обезьяне, которая, скажем прямо, в 2016 году вела себя не особо хорошо. Радует, то, что 2017 будет намного легче и приятней, ведь Огненный Петух славится легким отношением к жизни и любовью к путешествиям. Главным минусом станет тот факт, что Петух абсолютно не умеет (ну или не любит) сам решать свои проблемы и предпочитает перекладывать их на плечи других. Знамо дело, другие от этого не в восторге.

19.12.2016 - 14:55
Водолечебница в Нальчике будет восстановлена

Кабардино-Балкария благодаря своим щедрым природным богатствам всегда была популярной всесоюзной здравницей.

15.12.2016 - 14:21
Гимн Кавказу от Антона Ланге

Московским показам фильма Антона Ланге закончился проект фильма о Северном Кавказе, который получил броское название «Хребет. Кавказ от моря до моря».

15.12.2016 - 10:48
Активисты ОНФ объединили усилия с региональными властями для решения экологических вопросов

Рабочая группа общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса РО ОНФ в КБР совместно с Управлением Росприроднадзора по КБР провели совместный рейд и мониторинг экологической обстановки в Майском районе КБР.

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Аналитика

16.01.2017 - 10:47
Газ на авто: мифы и реалии

В последнее время среди автовладельцев, одной из самых проблемных, болезненных  и обсуждаемых стала тема установка газобалонного оборудования (ГБО), отказы ГИБДД в регистрации транспортных средств, на которых ранее было установлено, но не зарегистрировано ГБО, прекращение регистрации транспортного средства (ТС) при отсутствии разрешающих документов на газ.
23.12.2016 - 15:21
Институт территориального общественного самоуправления будет способствовать развитию гражданского самосознания в Кабардино-Балкарии

В настоящее время данная форма общественного самоуправления не получила развития в регионе. 
18.08.2016 - 18:23
Но лучше не болеть…

Как сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в пресс-службе Фонда социального страхования РФ по КБР, в фонд поступает много обращений, в которых жители Кабардино-Балкарии просят ответить на вопросы, связанные с назначением пособий по временной нетрудоспособности в различных ситуациях.
11.08.2016 - 18:46
До Сирии не доехал…

В Ростовский гарнизонный военный суд  передано дело жителя Кабардино-Балкарии Аслана Конова, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
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Культура

03.02.2017 - 17:47
В КБР отметят юбилеи Аскерби Шортанова и Саида Шахмурзаева

В Кабардино-Балкарии образован Организационный комитет для подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилеям писателя, заслуженного деятеля искусств РСФСР Аскерби Шортанова (1916-1985)  и фольклориста, народного поэта КБАССР Саида Шахмурзаева (1886-1975), - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в аппарате республиканского правительства.
30.01.2017 - 11:26
«Звонкие голоса России» в Нальчике

31 января в Нальчике состоится городской этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России», - сообщает пресс-служба города.
30.01.2017 - 09:55
Музыка Мурата Кабардокова звучит в новом российском кино

2 февраля в кинотеатрах Нальчика начнется премьера российской комедии «Огни большой деревни».
27.01.2017 - 16:42
Сборник стихов Юрия Крутова представлен в Нальчике

В Фонде культуры Кабардино-Балкарии состоялась презентация сборника Юрия Крутова (1935–1975) «Пристань сердца».

Все новости

03.02.2017 - 18:39 Общество
Певцы из Кабардино-Балкарии дали концерт в Луганске

Заслуженные артисты Кабардино-Балкарии Ирина Даурова и Алий Ташло  в январе дали  благотворительный концерт в Луганской Народной Республике, - сообщает пресс-служба Северо-Кавказского государственного института культуры. 
03.02.2017 - 18:07 Политика
Глава КБР встретился с депутатами ФС РФ от КБР

Сегодня в Доме правительства глава КБР Юрий Коков встретился с депутатами Федерального Собрания Российской Федерации от Кабардино-Балкарии, - сообщила пресс-служба главы и правительства региона. 
03.02.2017 - 17:47 Культура
В КБР отметят юбилеи Аскерби Шортанова и Саида Шахмурзаева

В Кабардино-Балкарии образован Организационный комитет для подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилеям писателя, заслуженного деятеля искусств РСФСР Аскерби Шортанова (1916-1985)  и фольклориста, народного поэта КБАССР Саида Шахмурзаева (1886-1975), - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в аппарате республиканского правительства.
03.02.2017 - 16:51 Происшествия
В КБР разыскивают предприимчивых гаишников

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту вынесения инспекторами ДПС подложных постановлений о привлечении граждан к административной ответственности, - сообщает в пятницу пресс-служба республиканского управления СКР.
03.02.2017 - 16:27 Политика
Депутаты парламента КБР отметили социально ориентированный характер Послания Ю. А. Кокова

Корреспондент РИА «Кабардино-Балкария» получил комментарии на сегодняшнее Послание главы республики Юрия Кокова.
03.02.2017 - 16:04 Происшествия
Личность туриста, погибшего в горах КБР, установлена

Тело 52-летнего туриста из Подмосковья, который разбился сегодня в ущелье Гара-Баши, эвакуировали на базу и передали следователям, - сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
03.02.2017 - 15:55 За рулём
На трассах Кабардино-Балкарии волонтеры и зебра обеспечивают безопасность сельских школьников возле оживленных перекрестков

Помочь ученикам сельских школ Урванского района справиться с самыми сложными участками маршрута от дома до школы, решили волонтеры многофункционального молодежного центра с «зеброй», и сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД Республики.
03.02.2017 - 15:10 За рулём
16 жителей Кабардино-Балкарии были арестованы за тонировку

За минувшие сутки сотрудники УГИБДД МВД по КБР «растонировали» 178 автомобилей, - сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
03.02.2017 - 15:09 Спорт
Азамата Мурзаканова ждет «РАСПЛАТА»

Именитый боец из Кабардино-Балкарии Азамат Мурзаканов проведет свой первый профессиональный бой в лиге «Absolut Championship Berkut», - сообщил РИА КБР в пятницу личный тренер спортсмена Хачим Мамхегов.
03.02.2017 - 15:05 Общество
Чужих детей не бывает

Работники Дома культуры села Баксаненок вместе с преподавателями детской школы искусств Баксанского организовали поездку в школу-интернат селения Куба, где  воспитываются сироты и дети из малоимущих семей.
03.02.2017 - 14:22 Происшествия
С Эльбруса эвакуируют тело погибшего туриста

Спасатели обнаружили в горах КБР тело туриста, который разбился сегодня, сорвавшись со скалы в ущелье Гара-Баши, - сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
03.02.2017 - 14:11 Политика
Юрий Коков: «Наша общая цель и безусловный приоритет – обеспечить всем жителям Кабардино-Балкарии безопасную и благополучную жизнь»

Сегодня в Доме Правительства Глава КБР Юрий Коков обратился с ежегодным Посланием к Парламенту республики.
03.02.2017 - 13:22 Общество
Медики КБР займутся профилактикой мужского бесплодия

В Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии прошло совещание, на котором были обсуждены результаты работы по проведению процедуры экстракорпорального оплодотворения.
03.02.2017 - 12:52 Происшествия
В горах КБР разбился турист

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда вышли на поиски туриста, сорвавшегося со скалы в ущелье Гара-Баши, - сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
03.02.2017 - 12:33 Общество
Активисты Народного фронта проверили работу социального такси в Нальчике

В рамках мониторинга на территории Кабардино-Балкарии государственной программы «Доступная среда» активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проверили работу социального такси.
03.02.2017 - 12:32 За рулём
Житель КБР погиб на пешеходном переходе

В результате ДТП в Нальчике погиб 60-летний житель селения Залукодес, Зольского района Кабардино-Балкарии, - сообщает в пятницу пресс-служба республиканского УГИБДД.
03.02.2017 - 11:46 Общество
Студентки из КБР победили в международном конкурсе

Аида Тхагапсова и Лида Керимова, студентки 4 курса факультета «Теплоэнергетика и теплотехника» Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В. Кокова, принявшие участие в Международном конкурсе курсовых работ «Научно-исследовательское решение-2016», проходившем в Институте развития профессиональных компетенций во Владивостоке, стали победительницами, сообщает сайт КБГАУ.
03.02.2017 - 11:44 Экономика
На рынке «Дубки» открыт торговый комплекс

В Нальчике, на рынке «Дубки» в ходе реконструкции, которая велась на протяжении последних полутора лет, возведен новый торговый комплекс площадью 4500 кв. метров, сообщает пресс-служба администрации города.
03.02.2017 - 11:01 Происшествия
Директриса из Нальчика зарабатывала на «мертвых душах»

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении бывшей руководительницы учреждения дополнительного образования, подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере, - сообщает в пятницу пресс-служба МВД по КБР.
03.02.2017 - 11:00 Экономика
Новый микрорайон «Мишхидж» появится в Нальчике

В одном из самых экологически чистых мест Нальчика появится новый микрорайон «Мишхидж».
03.02.2017 - 10:40 Общество
В Нальчике помянут погибших артистов ансамбля имени Александрова

В столице Кабардино-Балкарии пройдет вечер, посвященный памяти артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, - сообщили РИА КБР в пятницу в Министерстве культуры республики.