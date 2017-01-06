06.01.2017 - 10:37 Политика

Глава КБР поздравил жителей республики с Рождеством

Юрий Коков поздравил православных христиан Кабардино-Балкарии с наступающим Рождеством Христовым, - сообщает в пятницу пресс-службы Главы и Правительства КБР.
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09.01.2017 - 17:30 Общество

В Тырныаузе к весне готовят детскую площадку

Современную детскую игровую площадку планируют открыть в Тырныаузе в оживленном микрорайоне города между жилыми домами №77 и №79 по Эльбрусскому проспекту, - сообщает пресс-служба райадминистрации.
Читать далее
09.01.2017 - 16:48 Происшествия

Инспектор ДПС подозревается в служебном подлоге

В КБР инспектор ДПС  оформил фиктивное дорожно-транспортное происшествие с целью получения страховой выплаты.
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09.01.2017 - 13:00 Происшествия

Фиктивные квартиранты

В ходе проведения с 5 по 8 января оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции УВД Нальчика совместно с сотрудниками УФСБ выявили факты фиктивной регистрации иностранцев, - сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Читать далее
09.01.2017 - 12:28 Общество

В Баксанском районе отчитались за прошлый год

В администрации Баксанского района подвели итоги деятельности местной власти за 2016 год, - сообщает районная пресс-служба.
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09.01.2017 - 09:46 Происшествия

Московская туристка спасена

Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе полностью завершены накануне вечером, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.
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08.01.2017 - 19:48 Происшествия

В горах КБР спасают туристку из Москвы

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии проходит спасательная операция, - сообщает в воскресенье пресс-служба республиканского главка МЧС.
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08.01.2017 - 12:16 Культура

В Нальчике вышло избранное Юрия Крутова

«Пристань сердца» – так называется книга Юрия Крутова (1935–1975), вышедшая в первые дни Нового года в нальчикском издательстве Марии и Виктора Котляровых. В нее вошли стихи, прозаические произведения, рецензии, статьи о творчестве, а также воспоминания о поэте.
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Мнения

23.12.2016 - 10:00
Гороскоп на 2017 год

2017 год – особенный. В свои права вступает Огненный Петух, или Феникс. Он приходит на смену Обезьяне, которая, скажем прямо, в 2016 году вела себя не особо хорошо. Радует, то, что 2017 будет намного легче и приятней, ведь Огненный Петух славится легким отношением к жизни и любовью к путешествиям. Главным минусом станет тот факт, что Петух абсолютно не умеет (ну или не любит) сам решать свои проблемы и предпочитает перекладывать их на плечи других. Знамо дело, другие от этого не в восторге.

19.12.2016 - 14:55
Водолечебница в Нальчике будет восстановлена

Кабардино-Балкария благодаря своим щедрым природным богатствам всегда была популярной всесоюзной здравницей.

15.12.2016 - 14:21
Гимн Кавказу от Антона Ланге

Московским показам фильма Антона Ланге закончился проект фильма о Северном Кавказе, который получил броское название «Хребет. Кавказ от моря до моря».

15.12.2016 - 10:48
Активисты ОНФ объединили усилия с региональными властями для решения экологических вопросов

Рабочая группа общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса РО ОНФ в КБР совместно с Управлением Росприроднадзора по КБР провели совместный рейд и мониторинг экологической обстановки в Майском районе КБР.

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Аналитика

23.12.2016 - 15:21
Институт территориального общественного самоуправления будет способствовать развитию гражданского самосознания в Кабардино-Балкарии

В настоящее время данная форма общественного самоуправления не получила развития в регионе. 
09.11.2016 - 10:47
Газ на авто: мифы и реалии

В последнее время среди автовладельцев, одной из самых проблемных, болезненных  и обсуждаемых стала тема установка газобалонного оборудования (ГБО), отказы ГИБДД в регистрации транспортных средств, на которых ранее было установлено, но не зарегистрировано ГБО, прекращение регистрации транспортного средства (ТС) при отсутствии разрешающих документов на газ.
18.08.2016 - 18:23
Но лучше не болеть…

Как сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в пресс-службе Фонда социального страхования РФ по КБР, в фонд поступает много обращений, в которых жители Кабардино-Балкарии просят ответить на вопросы, связанные с назначением пособий по временной нетрудоспособности в различных ситуациях.
11.08.2016 - 18:46
До Сирии не доехал…

В Ростовский гарнизонный военный суд  передано дело жителя Кабардино-Балкарии Аслана Конова, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
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Культура

08.01.2017 - 12:16
В Нальчике вышло избранное Юрия Крутова

«Пристань сердца» – так называется книга Юрия Крутова (1935–1975), вышедшая в первые дни Нового года в нальчикском издательстве Марии и Виктора Котляровых. В нее вошли стихи, прозаические произведения, рецензии, статьи о творчестве, а также воспоминания о поэте.
04.01.2017 - 13:16
Первые выставки нового года

4 января в Национальном музее Кабардино-Балкарии открылись первые в новом году две выставки, сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
26.12.2016 - 20:49
В Нальчике презентовали документальный фильм, снятый с помощью краутфандинга

В понедельник в мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском госуниверситете им. Х. Бербекова состоялась презентация документального фильма Вячеслава Маркова «Сорок плюс и две горы», - передал корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
23.12.2016 - 15:34
Гугл вспомнил Марко Вовчок

22 декабря исполнилось  183 года со дня рождения  выдающейся украинской и русской писательницы Марко Вовчок, проведшей последние годы жизни в Нальчике и здесь же похороненной.

Все новости

09.01.2017 - 17:30 Общество
В Тырныаузе к весне готовят детскую площадку

Современную детскую игровую площадку планируют открыть в Тырныаузе в оживленном микрорайоне города между жилыми домами №77 и №79 по Эльбрусскому проспекту, - сообщает пресс-служба райадминистрации.
09.01.2017 - 16:48 Происшествия
Инспектор ДПС подозревается в служебном подлоге

В КБР инспектор ДПС  оформил фиктивное дорожно-транспортное происшествие с целью получения страховой выплаты.
09.01.2017 - 13:00 Происшествия
Фиктивные квартиранты

В ходе проведения с 5 по 8 января оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции УВД Нальчика совместно с сотрудниками УФСБ выявили факты фиктивной регистрации иностранцев, - сообщает пресс-служба республиканского МВД.
09.01.2017 - 12:28 Общество
В Баксанском районе отчитались за прошлый год

В администрации Баксанского района подвели итоги деятельности местной власти за 2016 год, - сообщает районная пресс-служба.
09.01.2017 - 10:27 За рулём
В экскурсиях по достопримечательностям Кабардино-Балкарии туристы повторяют правила безопасности

В одном из самых посещаемых туристами уголков Кабардино-Балкарии, на территории Голубых озер, сотрудники Госавтоинспекции организовали «Экскурсии безопасности» для туристов.
09.01.2017 - 09:46 Происшествия
Московская туристка спасена

Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе полностью завершены накануне вечером, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.
08.01.2017 - 19:48 Происшествия
В горах КБР спасают туристку из Москвы

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии проходит спасательная операция, - сообщает в воскресенье пресс-служба республиканского главка МЧС.
08.01.2017 - 12:16 Культура
В Нальчике вышло избранное Юрия Крутова

«Пристань сердца» – так называется книга Юрия Крутова (1935–1975), вышедшая в первые дни Нового года в нальчикском издательстве Марии и Виктора Котляровых. В нее вошли стихи, прозаические произведения, рецензии, статьи о творчестве, а также воспоминания о поэте.
08.01.2017 - 10:20 Общество
Архиепископ Феофилакт провел в Нальчике епархиальную ёлку

Накануне в столице Кабардино-Балкарии прошла традиционная Рождественская епархиальная ёлка, - сообщает в воскресенье пресс-служба Федерации профсоюзов КБР.
07.01.2017 - 21:13 Происшествия
В селении Белая Речка горел завод

В середине дня в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в городском округе Нальчик, в селении Белая Речка, на улице Жабоева, горит одноэтажное неэксплуатируемое здание цементного завода, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по КБР.
07.01.2017 - 13:39 Общество
Начинается выдвижение кандидатур в общественную наблюдательную комиссию КБР

Общественная палата Российской Федерации объявляет о начале с 13 января 2017 года процедуры выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 
06.01.2017 - 11:15 Происшествия
11 литров сомнительного парфюма сняли с реализации в КБР

Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии провело 59 внеплановых проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию пищевой и непищевой спиртосодержащей продукции, - сообщает пресс-служба ведомства.
06.01.2017 - 10:37 Политика
Глава КБР поздравил жителей республики с Рождеством

Юрий Коков поздравил православных христиан Кабардино-Балкарии с наступающим Рождеством Христовым, - сообщает в пятницу пресс-службы Главы и Правительства КБР.
05.01.2017 - 12:13 Происшествия
Сельчанин из КБР обобрал подруг в Прохладном

Полицейскими Прохладненского района Кабардино-Балкарии задержан житель селения Атажукино, подозреваемый в совершении кражи и мошенничества, - сообщает в четверг пресс-служба республиканского МВД.
05.01.2017 - 08:52 Назначения
В КБР полномочия председателя районного суда продлены указом Президента РФ

4 января Владимир Путин подписал Указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации». 
04.01.2017 - 18:41 Общество
В КБР проходит спелеологическая экспедиция

1 января в Кабардино-Балкарии стартовала межрегиональная спелеологическая экспедиция по изучению массива Сары-Тала. 
04.01.2017 - 13:16 Культура
Первые выставки нового года

4 января в Национальном музее Кабардино-Балкарии открылись первые в новом году две выставки, сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
04.01.2017 - 12:07 Происшествия
Житель Нальчика украл себе дорогой подарок на Новый год

Правоохранительными органами Кабардино-Балкарии раскрыта кража золотого кольца, - сообщает в среду пресс-служба МВД по КБР.
04.01.2017 - 11:15 Спорт
Аниуар Чеченов не избивал чемпиона мира

Представитель Кабардино-Балкарии не имеет отношения к избиению известного бойца, чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева, - сообщил РИА КБР в среду президент республиканской Федерации смешанных единоборств ММА Мартин Афашагов.
04.01.2017 - 10:22 За рулём
В «краш-тестах» в КБР победила молодость

В результате автоаварий с участием отечественных автомобилей пострадали два жителя Кабардино-Балкарии, - сообщает в среду пресс-служба республиканского УГИБДД.
03.01.2017 - 17:09 Общество
Новогодние каникулы в КБР

Отпраздновать Новый год в Кабардино-Балкарии и отправиться в увлекательное экскурсионное путешествие в этом году по традиции решили многочисленные гости, приехавшие на курорт Нальчик и Приэльбрусье.