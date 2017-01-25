2017 год – особенный. В свои права вступает Огненный Петух, или Феникс. Он приходит на смену Обезьяне, которая, скажем прямо, в 2016 году вела себя не особо хорошо. Радует, то, что 2017 будет намного легче и приятней, ведь Огненный Петух славится легким отношением к жизни и любовью к путешествиям. Главным минусом станет тот факт, что Петух абсолютно не умеет (ну или не любит) сам решать свои проблемы и предпочитает перекладывать их на плечи других. Знамо дело, другие от этого не в восторге.
Кабардино-Балкария благодаря своим щедрым природным богатствам всегда была популярной всесоюзной здравницей.
Московским показам фильма Антона Ланге закончился проект фильма о Северном Кавказе, который получил броское название «Хребет. Кавказ от моря до моря».
Рабочая группа общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса РО ОНФ в КБР совместно с Управлением Росприроднадзора по КБР провели совместный рейд и мониторинг экологической обстановки в Майском районе КБР.
В настоящее время данная форма общественного самоуправления не получила развития в регионе.
В последнее время среди автовладельцев, одной из самых проблемных, болезненных и обсуждаемых стала тема установка газобалонного оборудования (ГБО), отказы ГИБДД в регистрации транспортных средств, на которых ранее было установлено, но не зарегистрировано ГБО, прекращение регистрации транспортного средства (ТС) при отсутствии разрешающих документов на газ.
Как сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в пресс-службе Фонда социального страхования РФ по КБР, в фонд поступает много обращений, в которых жители Кабардино-Балкарии просят ответить на вопросы, связанные с назначением пособий по временной нетрудоспособности в различных ситуациях.
В Ростовский гарнизонный военный суд передано дело жителя Кабардино-Балкарии Аслана Конова, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
Министерство культуры Кабардино-Балкарии, Общество книголюбов Кабардино-Балкарии и Союз писателей КБР в рамках программы «Забота о чтении – забота о будущем нации» проводят литературный конкурс «Как слово наше отзовётся», сообщает сайт Минкульта КБР.
В Большом выставочном зале Национального музея Кабардино-Балкарии открылась несколько необычная для музея выставка «3D Воображариум», - сообщил в субботу корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
Министерство культуры КБР приглашает жителей и гостей республики на праздничный вечер, посвященный 95-летию со дня рождения народного писателя КБР, выдающегося ученого-лингвиста и педагога Ахмедхана Налоева (1921-2010).
Сегодня в Нальчике в Музее изобразительных искусств открылась персональная выставка заслуженного деятеля искусств Кабардино-Балкарии Анатолия Конина, посвященная его 70-летию, - передал в среду корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
В Нальчике на базе пожарно-спасательной части №1 прошел I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор», - сообщает пресс-служба Главка МЧС РФ по КБР.
В Чегемском районе действуют 26 учреждений культуры, в которых работают более 120 человек. Об этом на совещании работников культуры Чегемского района сообщила начальник Управления культуры райадминистрации Лариса Ворокова.
В четверг на заседании парламента КБР депутатами одобрено заключение соглашения о сотрудничестве между Народным Собранием Республики Дагестан и парламентом КБР, сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
25 января в КБГУ имени Х. М. Бербекова состоялись праздничные мероприятия в честь Дня российского студенчества, - сообщает пресс-служба вуза.
На заседании 26 января парламентом Кабардино-Балкарии было принято Обращение парламента Кабардино-Балкарской Республики к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
Обидевшись на приятелей, житель Хасаньи сжег их дом в Нальчике, - сообщает в четверг пресс-служба МВД по КБР.
В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Кабардино-Балкарской Республике обратились родители учеников школы №23 Нальчика, обеспокоенные неудовлетворительным состоянием образовательного учреждения, которое посещают их дети.
Начальник УФСИН России по КБР Мухамед Маржохов и председатель Торгово-промышленной палаты республики Хасан Гукетлов подписали соглашение о сотрудничестве.
За сутки на дорогах Кабардино-Балкарии под колесами автомобилей оказались трое жителей республики, в том числе пятилетний ребенок, - сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по КБР.
В Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя компании, уклонившегося от уплаты налогов на 12 миллионов рублей, - сообщает в четверг пресс-служба республиканского управления СКР.
Глава КБР Юрий Коков подписал указ о награждении Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по КБР Николая Хачимовича Бакова, - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в администрации главы республики.
В ходе совместной проверки, проведенной прокуратурой КБР и республиканским УФСБ, установлено, что начальник 1-го отряда Федеральной пожарной службы по КБР, являясь должностным лицом, удостоверил своими подписями заведомо ложные документы, - сообщает пресс- служба прокуратуры КБР.
Заместитель министра сельского хозяйства КБР Мачраил Шетов принял участие в совещании в режиме видеоконференции, которое провел первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства КБР.
Сегодня, приблизительно в 16 часов, в центре Нальчика произошёл пожар. Загорелась квартира на 11-м этаже в двенадцатиэтажном доме на улице Шогенцукова.
Эффективность работы по выявлению хищений электроэнергии на территории Кабардино-Балкарии выросла на 20%, - сообщает в среду пресс-служба МРСК Северного Кавказа.
В Нальчике проходит образовательный семинар с участием ведущих специалистов Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д.Рогачева, организованный Национальным обществом детских гематологов и онкологов, благотворительными фондами Константина Хабенского и «Подари жизнь».
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков принял участие в работе расширенного заседания коллегии МВД по КБР по результатам оперативно-служебной деятельности за 2016 год, - сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличиваются на 5,4%, исходя из роста потребительских цен за 2016 год, - сообщает в среду пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарии.
Футболисты нальчикского «Спартака» очередной этап подготовки ко второй части первенства ФНЛ проведут в городе Крымск в Краснодарском крае, сообщил РИА КБР главный тренер команды из столицы Кабардино-Балкарии Хасанби Биджиев.
29 января 2017 года в 11:00 часов у памятника А. Кешокова состоится митинг, и церемония возложения цветов по случаю годовщины смерти поэта, писателя А. Кешокова.
В Доме правительства КБР прошло заседание Комиссии при главе КБР по адаптации к мирной жизни лиц, принявших решение о прекращении террористической и экстремистской деятельности.