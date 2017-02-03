2017 год – особенный. В свои права вступает Огненный Петух, или Феникс. Он приходит на смену Обезьяне, которая, скажем прямо, в 2016 году вела себя не особо хорошо. Радует, то, что 2017 будет намного легче и приятней, ведь Огненный Петух славится легким отношением к жизни и любовью к путешествиям. Главным минусом станет тот факт, что Петух абсолютно не умеет (ну или не любит) сам решать свои проблемы и предпочитает перекладывать их на плечи других. Знамо дело, другие от этого не в восторге.
Кабардино-Балкария благодаря своим щедрым природным богатствам всегда была популярной всесоюзной здравницей.
Московским показам фильма Антона Ланге закончился проект фильма о Северном Кавказе, который получил броское название «Хребет. Кавказ от моря до моря».
Рабочая группа общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса РО ОНФ в КБР совместно с Управлением Росприроднадзора по КБР провели совместный рейд и мониторинг экологической обстановки в Майском районе КБР.
В последнее время среди автовладельцев, одной из самых проблемных, болезненных и обсуждаемых стала тема установка газобалонного оборудования (ГБО), отказы ГИБДД в регистрации транспортных средств, на которых ранее было установлено, но не зарегистрировано ГБО, прекращение регистрации транспортного средства (ТС) при отсутствии разрешающих документов на газ.
В настоящее время данная форма общественного самоуправления не получила развития в регионе.
Как сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в пресс-службе Фонда социального страхования РФ по КБР, в фонд поступает много обращений, в которых жители Кабардино-Балкарии просят ответить на вопросы, связанные с назначением пособий по временной нетрудоспособности в различных ситуациях.
В Ростовский гарнизонный военный суд передано дело жителя Кабардино-Балкарии Аслана Конова, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
В Кабардино-Балкарии образован Организационный комитет для подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилеям писателя, заслуженного деятеля искусств РСФСР Аскерби Шортанова (1916-1985) и фольклориста, народного поэта КБАССР Саида Шахмурзаева (1886-1975), - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в аппарате республиканского правительства.
31 января в Нальчике состоится городской этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России», - сообщает пресс-служба города.
2 февраля в кинотеатрах Нальчика начнется премьера российской комедии «Огни большой деревни».
В Фонде культуры Кабардино-Балкарии состоялась презентация сборника Юрия Крутова (1935–1975) «Пристань сердца».
Заслуженные артисты Кабардино-Балкарии Ирина Даурова и Алий Ташло в январе дали благотворительный концерт в Луганской Народной Республике, - сообщает пресс-служба Северо-Кавказского государственного института культуры.
Сегодня в Доме правительства глава КБР Юрий Коков встретился с депутатами Федерального Собрания Российской Федерации от Кабардино-Балкарии, - сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
В Кабардино-Балкарии образован Организационный комитет для подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилеям писателя, заслуженного деятеля искусств РСФСР Аскерби Шортанова (1916-1985) и фольклориста, народного поэта КБАССР Саида Шахмурзаева (1886-1975), - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в аппарате республиканского правительства.
В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту вынесения инспекторами ДПС подложных постановлений о привлечении граждан к административной ответственности, - сообщает в пятницу пресс-служба республиканского управления СКР.
Корреспондент РИА «Кабардино-Балкария» получил комментарии на сегодняшнее Послание главы республики Юрия Кокова.
Тело 52-летнего туриста из Подмосковья, который разбился сегодня в ущелье Гара-Баши, эвакуировали на базу и передали следователям, - сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Помочь ученикам сельских школ Урванского района справиться с самыми сложными участками маршрута от дома до школы, решили волонтеры многофункционального молодежного центра с «зеброй», и сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД Республики.
За минувшие сутки сотрудники УГИБДД МВД по КБР «растонировали» 178 автомобилей, - сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
Именитый боец из Кабардино-Балкарии Азамат Мурзаканов проведет свой первый профессиональный бой в лиге «Absolut Championship Berkut», - сообщил РИА КБР в пятницу личный тренер спортсмена Хачим Мамхегов.
Работники Дома культуры села Баксаненок вместе с преподавателями детской школы искусств Баксанского организовали поездку в школу-интернат селения Куба, где воспитываются сироты и дети из малоимущих семей.
Спасатели обнаружили в горах КБР тело туриста, который разбился сегодня, сорвавшись со скалы в ущелье Гара-Баши, - сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Сегодня в Доме Правительства Глава КБР Юрий Коков обратился с ежегодным Посланием к Парламенту республики.
В Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии прошло совещание, на котором были обсуждены результаты работы по проведению процедуры экстракорпорального оплодотворения.
Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда вышли на поиски туриста, сорвавшегося со скалы в ущелье Гара-Баши, - сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
В рамках мониторинга на территории Кабардино-Балкарии государственной программы «Доступная среда» активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проверили работу социального такси.
В результате ДТП в Нальчике погиб 60-летний житель селения Залукодес, Зольского района Кабардино-Балкарии, - сообщает в пятницу пресс-служба республиканского УГИБДД.
Аида Тхагапсова и Лида Керимова, студентки 4 курса факультета «Теплоэнергетика и теплотехника» Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В. Кокова, принявшие участие в Международном конкурсе курсовых работ «Научно-исследовательское решение-2016», проходившем в Институте развития профессиональных компетенций во Владивостоке, стали победительницами, сообщает сайт КБГАУ.
В Нальчике, на рынке «Дубки» в ходе реконструкции, которая велась на протяжении последних полутора лет, возведен новый торговый комплекс площадью 4500 кв. метров, сообщает пресс-служба администрации города.
В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении бывшей руководительницы учреждения дополнительного образования, подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере, - сообщает в пятницу пресс-служба МВД по КБР.
В одном из самых экологически чистых мест Нальчика появится новый микрорайон «Мишхидж».
В столице Кабардино-Балкарии пройдет вечер, посвященный памяти артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, - сообщили РИА КБР в пятницу в Министерстве культуры республики.