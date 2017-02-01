01.02.2017 - 14:52 Политика

Глава КБР встретился с начальником СКЖД

Сегодня в Доме правительства глава КБР Юрий Коков провел рабочую встречу с начальником Северо-Кавказской железной дороги Владимиром Пястоловым, - сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
Читать далее
01.02.2017 - 18:04 Общество

В Котляревской приводят в порядок лесополосу вдоль автотрассы

В станице  Котляревской Майского района проводятся работы по очистке лесополосы на участке трассы Прохладный — Эльхотово, - сообщает пресс-служба райадминистрации. 
Читать далее
01.02.2017 - 17:37 Назначения

Александр Заставский – и. о. главы местной администрации Прохладненского района

31 января состоялась внеочередная сессия Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального района, на которой депутаты удовлетворили заявление главы местной администрации И. Ячного о сложении своих полномочий, - сообщает районная пресс-служба. 
Читать далее
01.02.2017 - 17:36 Экономика

В Нальчике обсудили транспортно-логистическую составляющую проекта ЭТАНА

Сегодня председатель правительства КБР Алий Мусуков провёл совещание с участием начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Владимира Пястолова, - сообщил официальный портал правительства Кабардино-Балкарии.
Читать далее
01.02.2017 - 16:37 Общество

Терский и Кировский районы намерены тесно сотрудничать

Сегодня в городе Тереке  состоялась встреча руководителей Терского района КБР и  Кировского района РСО-Алания, - сообщает пресс-служба администрации Терского района.
Читать далее
01.02.2017 - 15:13 Спорт

Нальчикский «Спартак» обыграл вторую команду «Кубани»

Футболисты нальчикского «Спартака» сегодня в первом контрольном матче на сборе в Крымске обыграли краснодарскую «Кубань-2» со счетом 2:0, сообщила пресс-служба клуба из столицы Кабардино-Балкарии.
Читать далее
01.02.2017 - 13:09 Общество

В Кабардино-Балкарии проходит «Неделя науки»

1 февраля в Кабардино-Балкарии началась "Неделя науки", которая проходит по инициативе Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
Читать далее
01.02.2017 - 12:46 Происшествия

В Россию вернули жителя КБР, похитившего из банка 11 миллионов рублей

Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, экстрадированного из Азербайджана, - сообщает в среду пресс-служба ведомства.
Читать далее

Мнения

23.12.2016 - 10:00
Гороскоп на 2017 год

2017 год – особенный. В свои права вступает Огненный Петух, или Феникс. Он приходит на смену Обезьяне, которая, скажем прямо, в 2016 году вела себя не особо хорошо. Радует, то, что 2017 будет намного легче и приятней, ведь Огненный Петух славится легким отношением к жизни и любовью к путешествиям. Главным минусом станет тот факт, что Петух абсолютно не умеет (ну или не любит) сам решать свои проблемы и предпочитает перекладывать их на плечи других. Знамо дело, другие от этого не в восторге.

19.12.2016 - 14:55
Водолечебница в Нальчике будет восстановлена

Кабардино-Балкария благодаря своим щедрым природным богатствам всегда была популярной всесоюзной здравницей.

15.12.2016 - 14:21
Гимн Кавказу от Антона Ланге

Московским показам фильма Антона Ланге закончился проект фильма о Северном Кавказе, который получил броское название «Хребет. Кавказ от моря до моря».

15.12.2016 - 10:48
Активисты ОНФ объединили усилия с региональными властями для решения экологических вопросов

Рабочая группа общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса РО ОНФ в КБР совместно с Управлением Росприроднадзора по КБР провели совместный рейд и мониторинг экологической обстановки в Майском районе КБР.

Читать далее

Аналитика

23.12.2016 - 15:21
Институт территориального общественного самоуправления будет способствовать развитию гражданского самосознания в Кабардино-Балкарии

В настоящее время данная форма общественного самоуправления не получила развития в регионе. 
09.11.2016 - 10:47
Газ на авто: мифы и реалии

В последнее время среди автовладельцев, одной из самых проблемных, болезненных  и обсуждаемых стала тема установка газобалонного оборудования (ГБО), отказы ГИБДД в регистрации транспортных средств, на которых ранее было установлено, но не зарегистрировано ГБО, прекращение регистрации транспортного средства (ТС) при отсутствии разрешающих документов на газ.
18.08.2016 - 18:23
Но лучше не болеть…

Как сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в пресс-службе Фонда социального страхования РФ по КБР, в фонд поступает много обращений, в которых жители Кабардино-Балкарии просят ответить на вопросы, связанные с назначением пособий по временной нетрудоспособности в различных ситуациях.
11.08.2016 - 18:46
До Сирии не доехал…

В Ростовский гарнизонный военный суд  передано дело жителя Кабардино-Балкарии Аслана Конова, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
Читать далее

Культура

30.01.2017 - 11:26
«Звонкие голоса России» в Нальчике

31 января в Нальчике состоится городской этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России», - сообщает пресс-служба города.
30.01.2017 - 09:55
Музыка Мурата Кабардокова звучит в новом российском кино

2 февраля в кинотеатрах Нальчика начнется премьера российской комедии «Огни большой деревни».
27.01.2017 - 16:42
Сборник стихов Юрия Крутова представлен в Нальчике

В Фонде культуры Кабардино-Балкарии состоялась презентация сборника Юрия Крутова (1935–1975) «Пристань сердца».
25.01.2017 - 10:12
В Нальчике пройдет литературный конкурс

Министерство культуры Кабардино-Балкарии, Общество книголюбов Кабардино-Балкарии и Союз писателей КБР в рамках программы «Забота о чтении – забота о будущем нации» проводят литературный конкурс «Как слово наше отзовётся», сообщает сайт Минкульта КБР.

Все новости

01.02.2017 - 18:04 Общество
В Котляревской приводят в порядок лесополосу вдоль автотрассы

В станице  Котляревской Майского района проводятся работы по очистке лесополосы на участке трассы Прохладный — Эльхотово, - сообщает пресс-служба райадминистрации. 
01.02.2017 - 17:37 Назначения
Александр Заставский – и. о. главы местной администрации Прохладненского района

31 января состоялась внеочередная сессия Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального района, на которой депутаты удовлетворили заявление главы местной администрации И. Ячного о сложении своих полномочий, - сообщает районная пресс-служба. 
01.02.2017 - 17:36 Экономика
В Нальчике обсудили транспортно-логистическую составляющую проекта ЭТАНА

Сегодня председатель правительства КБР Алий Мусуков провёл совещание с участием начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Владимира Пястолова, - сообщил официальный портал правительства Кабардино-Балкарии.
01.02.2017 - 16:37 Общество
Терский и Кировский районы намерены тесно сотрудничать

Сегодня в городе Тереке  состоялась встреча руководителей Терского района КБР и  Кировского района РСО-Алания, - сообщает пресс-служба администрации Терского района.
01.02.2017 - 15:13 Спорт
Нальчикский «Спартак» обыграл вторую команду «Кубани»

Футболисты нальчикского «Спартака» сегодня в первом контрольном матче на сборе в Крымске обыграли краснодарскую «Кубань-2» со счетом 2:0, сообщила пресс-служба клуба из столицы Кабардино-Балкарии.
01.02.2017 - 14:52 Политика
Глава КБР встретился с начальником СКЖД

Сегодня в Доме правительства глава КБР Юрий Коков провел рабочую встречу с начальником Северо-Кавказской железной дороги Владимиром Пястоловым, - сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
01.02.2017 - 13:09 Общество
В Кабардино-Балкарии проходит «Неделя науки»

1 февраля в Кабардино-Балкарии началась "Неделя науки", которая проходит по инициативе Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
01.02.2017 - 12:46 Происшествия
В Россию вернули жителя КБР, похитившего из банка 11 миллионов рублей

Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, экстрадированного из Азербайджана, - сообщает в среду пресс-служба ведомства.
01.02.2017 - 12:23 Происшествия
В горах КБР спасают пострадавшую туристку

В Кабардино-Балкарии проходит спасательная операция по эвакуации туристки с седловины Эльбруса, - сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС по КБР.
01.02.2017 - 12:05 Общество
Монитор и два фильтра

Фонд «Выше радуги» приобрел для детского онкологического отделения РКБ прикроватный монитор и два воздушных фильтра, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
01.02.2017 - 12:03 Происшествия
Правоохранители КБР закрыли два розыскных дела

В Кабардино-Балкарии задержали двух гостей республики, находящихся в международном и федеральном розыске, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по СКФО.
01.02.2017 - 12:02 Происшествия
В Кабардино-Балкарии разыскивают гражданина Советкина

Правоохранительными органами КБР устанавливается местонахождение жителя Нальчика Владислава Советкина, - сообщает в среду пресс-служба республиканского МВД.
01.02.2017 - 11:06 За рулём
Школьники Нальчика участвуют в утренних экспресс-тестированиях на знание безопасного маршрута передвижения

Вблизи образовательных организаций Нальчика, где наблюдается особенная интенсивность движения транспортных потоков, столичные автоинспекторы осуществляют проверку навыков безопасного ориентирования и знания безопасного маршрута «дом-школа-дом».
01.02.2017 - 09:47 Общество
Роспотребнадзор в КБР проверил 218 торговых точек

Управление Роспотребнадзора РФ по КБР продолжает проверки оборота спиртосодержащей продукции в республике, сообщает официальный сайт ведомства.
01.02.2017 - 09:40 Общество
В Нальчике борются с незаконной рекламой

В Нальчике продолжаются рейды по обнаружению и ликвидации несанкционированной рекламы, сообщает пресс-служба администрации города.
01.02.2017 - 09:15 Общество
В Нальчике демонтирован еще один ларек

Силами сотрудников Управления муниципального контроля, а также Управления ЖКХ местной администрации Нальчика демонтирован торговый ларёк, расположенный на территории Центрального рынка, сообщает пресс-служба администрации города.
31.01.2017 - 18:13 Общество
Количество «трудных подростков» в КБР уменьшается

Сегодня в Министерстве образования, науки и по делам молодежи КБР обсуждали профилактическую работу с несовершеннолетними, – сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
31.01.2017 - 17:55 Общество
На поляне Чегет отпразднуют День влюбленных

Конкурсы, развлекательные программы и акции проведут для туристов и отдыхающих в канун празднования Дня Святого Валентина – 11 февраля, на поляне Чегет представители радиостанции Энерджи при поддержке администрации Эльбрусского района, - сообщает районная пресс-служба.
31.01.2017 - 17:54 Экономика
КБР на поддержку АПК выделено более двухсот миллионов рублей

Как сообщает пресс-служба главы и правительства КБР, распоряжением председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева Кабардино-Балкарии в 2017 году в рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы»  из федерального бюджета на условиях софинансирования расходов, связанных с возмещением части прямых затрат в агропромышленном комплексе выделено свыше 207 миллионов рублей. 
31.01.2017 - 17:50 Политика
Глава КБР принимал граждан по личным вопросам

Сегодня в Доме правительства глава КБР Юрий Коков провел прием граждан по личным вопросам, - сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства региона.
31.01.2017 - 17:49 За рулём
Автоинспекторы обучают будущих автомехаников Кабардино-Балкарии избежать ДТП

В обучающую программу изучения правил дорожного движения будущих автомехаников агропромышленного лицея Майского района республики по просьбе сотрудников Госавтоинспекции внедрены практические занятия по изучению техники торможения в зимних условиях.