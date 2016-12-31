2017 год – особенный. В свои права вступает Огненный Петух, или Феникс. Он приходит на смену Обезьяне, которая, скажем прямо, в 2016 году вела себя не особо хорошо. Радует, то, что 2017 будет намного легче и приятней, ведь Огненный Петух славится легким отношением к жизни и любовью к путешествиям. Главным минусом станет тот факт, что Петух абсолютно не умеет (ну или не любит) сам решать свои проблемы и предпочитает перекладывать их на плечи других. Знамо дело, другие от этого не в восторге.
Кабардино-Балкария благодаря своим щедрым природным богатствам всегда была популярной всесоюзной здравницей.
Московским показам фильма Антона Ланге закончился проект фильма о Северном Кавказе, который получил броское название «Хребет. Кавказ от моря до моря».
Рабочая группа общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса РО ОНФ в КБР совместно с Управлением Росприроднадзора по КБР провели совместный рейд и мониторинг экологической обстановки в Майском районе КБР.
В настоящее время данная форма общественного самоуправления не получила развития в регионе.
В последнее время среди автовладельцев, одной из самых проблемных, болезненных и обсуждаемых стала тема установка газобалонного оборудования (ГБО), отказы ГИБДД в регистрации транспортных средств, на которых ранее было установлено, но не зарегистрировано ГБО, прекращение регистрации транспортного средства (ТС) при отсутствии разрешающих документов на газ.
Как сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в пресс-службе Фонда социального страхования РФ по КБР, в фонд поступает много обращений, в которых жители Кабардино-Балкарии просят ответить на вопросы, связанные с назначением пособий по временной нетрудоспособности в различных ситуациях.
В Ростовский гарнизонный военный суд передано дело жителя Кабардино-Балкарии Аслана Конова, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
В понедельник в мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском госуниверситете им. Х. Бербекова состоялась презентация документального фильма Вячеслава Маркова «Сорок плюс и две горы», - передал корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
22 декабря исполнилось 183 года со дня рождения выдающейся украинской и русской писательницы Марко Вовчок, проведшей последние годы жизни в Нальчике и здесь же похороненной.
В Нальчике в Институте гуманитарных исследований прошла научно-теоретическая конференция, посвящённая 100-летию со дня рождения кабардинского писателя, драматурга, учёного Аскерби Шортанова (1916-1985), - сообщает в сегодняшнем номере газета «Кабардино-Балкарская правда».
В нальчикском издательстве Марии и Виктора Котляровых вышел альбом «Анатолий Конин. Живопись», - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
Глава КБР Юрий Коков выступил с Новогодним обращением к жителям Кабардино-Балкарии:
Сегодня в Колонном зале Дома Правительства Ю.А.Коков провел новогодний прием отличников учебы, победителей и призеров всероссийских и республиканских олимпиад , обладателей премий Президента Российской Федерации и Главы Кабардино-Балкарии. Среди приглашенных- более ста старшеклассников из всех муниципальных районов и городских округов.
В канун Нового года в Доме Правительства Глава КБР Ю.А.Коков встретился с ветеранами войны и труда, выдающимися спортсменами.
Сегодня в Нальчике в торжественной обстановке был открыт Республиканский перинатальный центр, – сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
Главное управление МЧС России по КБР объявило о режиме «Повышенная готовность» в целях обеспечения пожарной безопасности и своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации в период новогодних и рождественских праздников.
Сегодня в Доме правительства состоялась торжественная церемония вручения государственных наград КБР, – сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
Общественная палата Российской Федерации объявляет о начале с 13 января 2017 года процедуры выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
В Кабардино-Балкарии задержан житель Чечни на иномарке, похищенной в Ставропольском крае, - сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по СКФО.
Спортивные журналисты Кабардино-Балкарии признали лучшим игроком нальчикского «Спартака» по итогам 2016 года защитника Аслана Дашаева.
В Баксанском районе на площадях 13 сельских поселений установлены празднично украшенные новогодние елки, - сообщает пресс-служба райадминистрации.
Полномочный представитель Президента России в СКФО Олег Белавенцев поздравил жителей округа с Новым годом, - сообщает окружная пресс-служба.
Госкомитет Кабардино-Балкарии по энергетике, тарифам и жилищному надзору впервые утвердил тарифы на специализированную транспортную услугу «социальное такси», - сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
Для четырех пони, подаренных сегодня главой КБР специализированному Дому ребенка в Нальчике, создана необходимая инфраструктура.
В МВД по Кабардино-Балкарской Республике рассмотрены вопросы обеспечения охраны общественного порядка в период проведения новогодних и рождественских мероприятий, - сообщает пресс-служба ведомства.
В четверг состоялся торжественный пуск в эксплуатацию Зарагижской ГЭС, в котором приняли участие глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков и председатель правления ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
28 декабря в творческой мастерской А. Н. Сокурова состоялась зимняя игра лиги КВН КБГУ, - сообщает пресс-служба вуза.
В городе Нарткале сегодня в торжественной обстановке открыли современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
Сегодня в Нальчике на базе Детской академии творчества "Солнечный город" открыт детский технопарк, сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
Сегодня глава КБР Юрий Коков посетил Дом ребенка в городе Нальчике, сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
Прокурором Прохладненского района сроком на 5 лет приказом Генпрокурора РФ назначен старший советник юстиции Аслан Каншаов, - сообщает пресс-служба прокуратуры КБР.
Министр спорта Кабардино-Балкарии Асланбек Хуштов награжден Почетной грамотой Республики Ингушетия.