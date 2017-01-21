2017 год – особенный. В свои права вступает Огненный Петух, или Феникс. Он приходит на смену Обезьяне, которая, скажем прямо, в 2016 году вела себя не особо хорошо. Радует, то, что 2017 будет намного легче и приятней, ведь Огненный Петух славится легким отношением к жизни и любовью к путешествиям. Главным минусом станет тот факт, что Петух абсолютно не умеет (ну или не любит) сам решать свои проблемы и предпочитает перекладывать их на плечи других. Знамо дело, другие от этого не в восторге.
Кабардино-Балкария благодаря своим щедрым природным богатствам всегда была популярной всесоюзной здравницей.
Московским показам фильма Антона Ланге закончился проект фильма о Северном Кавказе, который получил броское название «Хребет. Кавказ от моря до моря».
Рабочая группа общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса РО ОНФ в КБР совместно с Управлением Росприроднадзора по КБР провели совместный рейд и мониторинг экологической обстановки в Майском районе КБР.
В настоящее время данная форма общественного самоуправления не получила развития в регионе.
В последнее время среди автовладельцев, одной из самых проблемных, болезненных и обсуждаемых стала тема установка газобалонного оборудования (ГБО), отказы ГИБДД в регистрации транспортных средств, на которых ранее было установлено, но не зарегистрировано ГБО, прекращение регистрации транспортного средства (ТС) при отсутствии разрешающих документов на газ.
Как сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в пресс-службе Фонда социального страхования РФ по КБР, в фонд поступает много обращений, в которых жители Кабардино-Балкарии просят ответить на вопросы, связанные с назначением пособий по временной нетрудоспособности в различных ситуациях.
В Ростовский гарнизонный военный суд передано дело жителя Кабардино-Балкарии Аслана Конова, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
В Большом выставочном зале Национального музея Кабардино-Балкарии открылась несколько необычная для музея выставка «3D Воображариум», - сообщил в субботу корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
Министерство культуры КБР приглашает жителей и гостей республики на праздничный вечер, посвященный 95-летию со дня рождения народного писателя КБР, выдающегося ученого-лингвиста и педагога Ахмедхана Налоева (1921-2010).
Сегодня в Нальчике в Музее изобразительных искусств открылась персональная выставка заслуженного деятеля искусств Кабардино-Балкарии Анатолия Конина, посвященная его 70-летию, - передал в среду корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
На прошедшем в Санкт-Петербурге в рамках Международного проекта творческого и личностного развития детей и молодежи «Дети XXI века» VI Международном фестивале-конкурс «Невские перспективы» участники из Кабардино-Балкарии впечатлили жюри своими талантами, сообщает официальный сайт Северокавказского государственного института искусств.
В Кабардино-Балкарии задержан ранее судимый житель Прохладного, подозреваемый в краже из продуктового магазина, - сообщает в субботу пресс-служба МВД по КБР.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР, по состоянию на 12:40 завершены аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Прохладненском районе.
В Большом выставочном зале Национального музея Кабардино-Балкарии открылась несколько необычная для музея выставка «3D Воображариум», - сообщил в субботу корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КБР, утром на пульт старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия автомобилем ЗИЛ поврежден распределительный газопровод диаметром 100 мм. В результате без газоснабжения остались жители населенных пунктов Новопокровка и Заречное, Прохладненского района.
Аварийная бригада завершила работы по ремонту поврежденного газопровода высокого давления на поляне Азау в Приэльбрусье , - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в субботу в пресс-службе ОАО «Газпром газораспределение Нальчик».
Специалисты «Газпром газораспределение Нальчик» восстанавливают газоснабжение четырех гостиниц Приэльбрусья, прерванное в результате повреждения газопровода высокого давления, - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в субботу в пресс-службе компании.
В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Бербекова состоится ХI Выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа, приуроченная ко Дню российской науки, сообщает сайт КБГУ.
По итогам 2016 года МПК «Кабардино-Балкария» признан лучшим на Балтийском флоте по содержанию корабля, - сообщили РИА КБР в субботу в отделе информационного обеспечения Балтийского региона.
С 21 по 22 января в Москве состоится XVI отчетно-выборный съезд Партии «Единая Россия». В его работе примет участие глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, сообщает пресс-служба главы и правительства КБР.
В эти дни отмечается семилетие образования Северо-Кавказского федерального округа.
В селе Чегем Второй проводятся работы по приведению в нормативное состояние пяти километров лесополосы, прилегающей к федеральной автодороге Р-217 «Кавказ», - сообщает пресс-служба администрации Чегемского района.
Министерство культуры КБР приглашает жителей и гостей республики на праздничный вечер, посвященный 95-летию со дня рождения народного писателя КБР, выдающегося ученого-лингвиста и педагога Ахмедхана Налоева (1921-2010).
Как сообщила пресс-служба главы и правительства КБР, глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков на своей странице в Instagram поздравил первого президента Республики Татарстан с 80-летием:
20 января студенты Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова посетили Прохладненский детский дом-интернат для детей-инвалидов, - сообщает пресс-служба вуза.
Услугами международного аэропорта Нальчик в 2016 году воспользовались почти 200 тысяч пассажиров, что на 85% больше, чем в 2015 году, сообщает сайт аэропорта.
19 января в Приэльбрусье начала работу очередная горная школа клуба "7 Вершин".
Студенты республиканского торгово-технологического колледжа вышли на загородные трассы вместе с автоинспекторами отдельного батальона ДПС, чтобы предостеречь водителей, следующих на дальние расстояния от аварийных ситуаций на заснеженных автодорогах.
В результате ночного ДТП два жителя Дагестана угодили в больницу в Кабардино-Балкарии, - сообщает в пятницу пресс-служба республиканского УГИБДД.
Следственными органами Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Бизнес-Партнер», подозреваемого в уклонение от уплаты налогов на 42 миллиона рублей, сообщает следственное управление СКР по КБР.
Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова с председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации Антоном Дроздовым, - сообщила пресс-служба главы и правительства КБР.
В парламенте КБР состоялось очередное заседание президиума под председательством спикера Татьяны Егоровой. Повестка включала более двух десятков вопросов.