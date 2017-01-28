28.01.2017 - 13:17 Политика

Глава КБР распорядился провести расследование по факту взрыва в Баксане

Юрий Коков поручил компетентным органам провести всестороннее расследование причин взрыва бытового газа в Баксане, - сообщает в субботу пресс-служба Главы и Правительства Кабардино-Балкарии.
Читать далее
28.01.2017 - 09:55 Политика

Глава КБР выступил на коллегии СУ СКР по КБР

В пятницу глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков принял участие в расширенном заседании коллегии Следственного управления СКР по КБР по итогам работы за 2016 год и задачам на предстоящий период, - сообщила пресс-служба главы и правительств региона.
Читать далее
27.01.2017 - 13:04 Политика

Городок аттракционов в Нальчике будет обновлен

Состояние действующего детского городка аттракционов в Нальчике и его дальнейшую судьбу обсуждали сегодня на заседании у главы КБР Юрия Кокова, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
Читать далее
27.01.2017 - 12:14 Экономика

Глава КБР призвал обустраивать дворы

Кабардино-Балкария в 2017 году получит свыше 170 миллионов рублей из федерального бюджета на обустройство придомовых территорий. 
Читать далее
29.01.2017 - 11:43 Происшествия

Пожар в центре Нальчика

В воскресенье в 11:00 в оперативно дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступила информация о пожаре в Нальчике - на третьем этаже трехэтажного здания на пересечении улицы Ногмова и проспекта Ленина, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.
Читать далее
29.01.2017 - 11:02 Спорт

Наша Маша взяла третье «золото» за месяц

Легкоатлетка из Кабардино-Балкарии Мария Кучина стала победителем всероссийского турнира по легкой атлетике «Кубок губернатора Волгоградской области», - сообщил РИА КБР в субботу личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.
Читать далее
28.01.2017 - 15:00 Происшествия

У жительницы КБР изъяли партию швейцарских часов

Жительнице Кабардино-Балкарии, пытавшейся провезти через Минераловодскую таможню партию швейцарских часов, грозит крупный штраф, - сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.
Читать далее
28.01.2017 - 13:16 Происшествия

Следователи выясняют, что на самом деле взорвалось в Баксане

Взрыв в Баксане, в результате которого один человек погиб, еще один пострадал, не связан с газом, - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в субботу в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Нальчик».
Читать далее

Мнения

23.12.2016 - 10:00
Гороскоп на 2017 год

2017 год – особенный. В свои права вступает Огненный Петух, или Феникс. Он приходит на смену Обезьяне, которая, скажем прямо, в 2016 году вела себя не особо хорошо. Радует, то, что 2017 будет намного легче и приятней, ведь Огненный Петух славится легким отношением к жизни и любовью к путешествиям. Главным минусом станет тот факт, что Петух абсолютно не умеет (ну или не любит) сам решать свои проблемы и предпочитает перекладывать их на плечи других. Знамо дело, другие от этого не в восторге.

19.12.2016 - 14:55
Водолечебница в Нальчике будет восстановлена

Кабардино-Балкария благодаря своим щедрым природным богатствам всегда была популярной всесоюзной здравницей.

15.12.2016 - 14:21
Гимн Кавказу от Антона Ланге

Московским показам фильма Антона Ланге закончился проект фильма о Северном Кавказе, который получил броское название «Хребет. Кавказ от моря до моря».

15.12.2016 - 10:48
Активисты ОНФ объединили усилия с региональными властями для решения экологических вопросов

Рабочая группа общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса РО ОНФ в КБР совместно с Управлением Росприроднадзора по КБР провели совместный рейд и мониторинг экологической обстановки в Майском районе КБР.

Читать далее

Аналитика

23.12.2016 - 15:21
Институт территориального общественного самоуправления будет способствовать развитию гражданского самосознания в Кабардино-Балкарии

В настоящее время данная форма общественного самоуправления не получила развития в регионе. 
09.11.2016 - 10:47
Газ на авто: мифы и реалии

В последнее время среди автовладельцев, одной из самых проблемных, болезненных  и обсуждаемых стала тема установка газобалонного оборудования (ГБО), отказы ГИБДД в регистрации транспортных средств, на которых ранее было установлено, но не зарегистрировано ГБО, прекращение регистрации транспортного средства (ТС) при отсутствии разрешающих документов на газ.
18.08.2016 - 18:23
Но лучше не болеть…

Как сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в пресс-службе Фонда социального страхования РФ по КБР, в фонд поступает много обращений, в которых жители Кабардино-Балкарии просят ответить на вопросы, связанные с назначением пособий по временной нетрудоспособности в различных ситуациях.
11.08.2016 - 18:46
До Сирии не доехал…

В Ростовский гарнизонный военный суд  передано дело жителя Кабардино-Балкарии Аслана Конова, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
Читать далее

Культура

27.01.2017 - 16:42
Сборник стихов Юрия Крутова представлен в Нальчике

В Фонде культуры Кабардино-Балкарии состоялась презентация сборника Юрия Крутова (1935–1975) «Пристань сердца».
25.01.2017 - 10:12
В Нальчике пройдет литературный конкурс

Министерство культуры Кабардино-Балкарии, Общество книголюбов Кабардино-Балкарии и Союз писателей КБР в рамках программы «Забота о чтении – забота о будущем нации» проводят литературный конкурс «Как слово наше отзовётся», сообщает сайт Минкульта КБР.
21.01.2017 - 13:06
В Национальном музее КБР открылся «Воображариум»

В Большом выставочном зале Национального музея Кабардино-Балкарии открылась несколько необычная для музея выставка «3D Воображариум», - сообщил в субботу корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
20.01.2017 - 17:28
В Нальчике отметят 95-летие народного писателя КБР Ахмедхана Налоева

Министерство культуры КБР приглашает жителей и гостей республики на праздничный вечер, посвященный 95-летию со дня рождения народного писателя КБР, выдающегося ученого-лингвиста и педагога Ахмедхана Налоева (1921-2010).

Все новости

29.01.2017 - 11:43 Происшествия
Пожар в центре Нальчика

В воскресенье в 11:00 в оперативно дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступила информация о пожаре в Нальчике - на третьем этаже трехэтажного здания на пересечении улицы Ногмова и проспекта Ленина, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.
29.01.2017 - 11:02 Спорт
Наша Маша взяла третье «золото» за месяц

Легкоатлетка из Кабардино-Балкарии Мария Кучина стала победителем всероссийского турнира по легкой атлетике «Кубок губернатора Волгоградской области», - сообщил РИА КБР в субботу личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.
28.01.2017 - 15:00 Происшествия
У жительницы КБР изъяли партию швейцарских часов

Жительнице Кабардино-Балкарии, пытавшейся провезти через Минераловодскую таможню партию швейцарских часов, грозит крупный штраф, - сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.
28.01.2017 - 13:17 Политика
Глава КБР распорядился провести расследование по факту взрыва в Баксане

Юрий Коков поручил компетентным органам провести всестороннее расследование причин взрыва бытового газа в Баксане, - сообщает в субботу пресс-служба Главы и Правительства Кабардино-Балкарии.
28.01.2017 - 13:16 Происшествия
Следователи выясняют, что на самом деле взорвалось в Баксане

Взрыв в Баксане, в результате которого один человек погиб, еще один пострадал, не связан с газом, - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в субботу в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Нальчик».
28.01.2017 - 11:45 Происшествия
В результате взрыва газа в Баксане погиб один человек

Один человек погиб, еще один пострадал в результате взрыва газа в Баксане в субботу утром, сообщил РИА КБР руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Кантемир Беров.
28.01.2017 - 11:21 Происшествия
В Баксане взорвался баллон с газом

Сегодня в городе Баксан произошел взрыв бытового газа. Есть пострадавшие, - сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.
28.01.2017 - 10:53 Общество
Половина обследованных жителей КБР страдает хроническими заболеваниями

Кабардино-Балкария вошла в число регионов, где охват населения диспансеризацией превысил 95% от плана, - сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.
28.01.2017 - 09:56 Политика
С максимальным участием граждан. Юрий Коков провел рабочее совещание по вопросам благоустройства дворовых территорий

В 2017 году, отметил Глава Кабардино-Балкарии, открывая совещание, предстоит провести большую работу по благоустройству дворовых территорий. По инициативе «Единой России» в рамках партийного проекта «Городская среда» на эти цели из федерального  бюджета  республике выделено 170 миллионов рублей.
28.01.2017 - 09:55 Политика
Глава КБР выступил на коллегии СУ СКР по КБР

В пятницу глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков принял участие в расширенном заседании коллегии Следственного управления СКР по КБР по итогам работы за 2016 год и задачам на предстоящий период, - сообщила пресс-служба главы и правительств региона.
27.01.2017 - 18:40 Общество
Уроженец КБР помог в Москве спасти женщину из тонущей машины

Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Шомахов, проживающий в Москве, помог инспектору ДПС спасти женщину из тонущей машины, его представят к награде, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
27.01.2017 - 17:33 Общество
В КБГУ прошла всероссийская акция «Письмо Победы»

27 января, в день снятия блокады Ленинграда, Кабардино-Балкарский государственный университет принял участие в проводившейся по всей стране акции «Письмо Победы», - сообщает пресс-служба вуза.
27.01.2017 - 16:42 Культура
Сборник стихов Юрия Крутова представлен в Нальчике

В Фонде культуры Кабардино-Балкарии состоялась презентация сборника Юрия Крутова (1935–1975) «Пристань сердца».
27.01.2017 - 16:41 Политика
Анзор Тутуков освобожден от должности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР

Глава КБР Юрий Коков освободил Тутукова Анзора Мурзабековича от должности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в администрации главы региона.
27.01.2017 - 16:35 Назначения
Каншаубий Залиханов – и.о. главы администрации Эльбрусского района

Глава администрации Эльбрусского района Казим Уянаев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, - сообщила пресс-служба главы и правительства КБР.
27.01.2017 - 16:02 Экономика
В Баксанском районе обсудили выполнение «майских указов»

На коллегии при главе администрации Баксанского района рассмотрен вопрос о ходе реализации «майских указов» за 2016 год, - сообщает пресс-служба райадминистрации.
27.01.2017 - 15:53 Экономика
В Терском районе выводят из тени трудовые отношения

Глава администрации Терского района Муаед Дадов провел заседание оперативной комиссии  по вопросам легализации трудовых отношений, выплате заработной платы и погашению задолженности в бюджеты всех уровней, - сообщает пресс-служба райадминистрации. 
27.01.2017 - 15:00 Политика
Встреча министров

В Нальчике  состоялась встреча  министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии Хакима Биттиева с министром природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Набиюлой Карачаевым, - сообщает пресс-служба Минприроды КБР.
27.01.2017 - 13:16 Происшествия
Мошенник представлялся военным

В августе и ноябре 2016 г. в правоохранительные органы обратились две нальчанки с заявлениями о том, что при неизвестных обстоятельствах с их банковских карт были списаны денежные средства в сумме 140 000 и 76 535 рублей, соответственно.
27.01.2017 - 13:04 Политика
Городок аттракционов в Нальчике будет обновлен

Состояние действующего детского городка аттракционов в Нальчике и его дальнейшую судьбу обсуждали сегодня на заседании у главы КБР Юрия Кокова, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
27.01.2017 - 12:51 Общество
В КБР первые занятия в рамках проекта «Лыжи зовут» пройдут 30 января

30 января на Эльбрусе пройдут первые занятия в рамках проекта «Лыжи зовут!», реализуемом АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) совместно с партнерами на Северном Кавказе, сообщает пресс-служба компании.