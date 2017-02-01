2017 год – особенный. В свои права вступает Огненный Петух, или Феникс. Он приходит на смену Обезьяне, которая, скажем прямо, в 2016 году вела себя не особо хорошо. Радует, то, что 2017 будет намного легче и приятней, ведь Огненный Петух славится легким отношением к жизни и любовью к путешествиям. Главным минусом станет тот факт, что Петух абсолютно не умеет (ну или не любит) сам решать свои проблемы и предпочитает перекладывать их на плечи других. Знамо дело, другие от этого не в восторге.
Кабардино-Балкария благодаря своим щедрым природным богатствам всегда была популярной всесоюзной здравницей.
Московским показам фильма Антона Ланге закончился проект фильма о Северном Кавказе, который получил броское название «Хребет. Кавказ от моря до моря».
Рабочая группа общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса РО ОНФ в КБР совместно с Управлением Росприроднадзора по КБР провели совместный рейд и мониторинг экологической обстановки в Майском районе КБР.
В настоящее время данная форма общественного самоуправления не получила развития в регионе.
В последнее время среди автовладельцев, одной из самых проблемных, болезненных и обсуждаемых стала тема установка газобалонного оборудования (ГБО), отказы ГИБДД в регистрации транспортных средств, на которых ранее было установлено, но не зарегистрировано ГБО, прекращение регистрации транспортного средства (ТС) при отсутствии разрешающих документов на газ.
Как сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в пресс-службе Фонда социального страхования РФ по КБР, в фонд поступает много обращений, в которых жители Кабардино-Балкарии просят ответить на вопросы, связанные с назначением пособий по временной нетрудоспособности в различных ситуациях.
В Ростовский гарнизонный военный суд передано дело жителя Кабардино-Балкарии Аслана Конова, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
31 января в Нальчике состоится городской этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России», - сообщает пресс-служба города.
2 февраля в кинотеатрах Нальчика начнется премьера российской комедии «Огни большой деревни».
В Фонде культуры Кабардино-Балкарии состоялась презентация сборника Юрия Крутова (1935–1975) «Пристань сердца».
Министерство культуры Кабардино-Балкарии, Общество книголюбов Кабардино-Балкарии и Союз писателей КБР в рамках программы «Забота о чтении – забота о будущем нации» проводят литературный конкурс «Как слово наше отзовётся», сообщает сайт Минкульта КБР.
В станице Котляревской Майского района проводятся работы по очистке лесополосы на участке трассы Прохладный — Эльхотово, - сообщает пресс-служба райадминистрации.
31 января состоялась внеочередная сессия Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального района, на которой депутаты удовлетворили заявление главы местной администрации И. Ячного о сложении своих полномочий, - сообщает районная пресс-служба.
Сегодня председатель правительства КБР Алий Мусуков провёл совещание с участием начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Владимира Пястолова, - сообщил официальный портал правительства Кабардино-Балкарии.
Сегодня в городе Тереке состоялась встреча руководителей Терского района КБР и Кировского района РСО-Алания, - сообщает пресс-служба администрации Терского района.
Футболисты нальчикского «Спартака» сегодня в первом контрольном матче на сборе в Крымске обыграли краснодарскую «Кубань-2» со счетом 2:0, сообщила пресс-служба клуба из столицы Кабардино-Балкарии.
Сегодня в Доме правительства глава КБР Юрий Коков провел рабочую встречу с начальником Северо-Кавказской железной дороги Владимиром Пястоловым, - сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
1 февраля в Кабардино-Балкарии началась "Неделя науки", которая проходит по инициативе Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, экстрадированного из Азербайджана, - сообщает в среду пресс-служба ведомства.
В Кабардино-Балкарии проходит спасательная операция по эвакуации туристки с седловины Эльбруса, - сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС по КБР.
Фонд «Выше радуги» приобрел для детского онкологического отделения РКБ прикроватный монитор и два воздушных фильтра, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
В Кабардино-Балкарии задержали двух гостей республики, находящихся в международном и федеральном розыске, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по СКФО.
Правоохранительными органами КБР устанавливается местонахождение жителя Нальчика Владислава Советкина, - сообщает в среду пресс-служба республиканского МВД.
Вблизи образовательных организаций Нальчика, где наблюдается особенная интенсивность движения транспортных потоков, столичные автоинспекторы осуществляют проверку навыков безопасного ориентирования и знания безопасного маршрута «дом-школа-дом».
Управление Роспотребнадзора РФ по КБР продолжает проверки оборота спиртосодержащей продукции в республике, сообщает официальный сайт ведомства.
В Нальчике продолжаются рейды по обнаружению и ликвидации несанкционированной рекламы, сообщает пресс-служба администрации города.
Силами сотрудников Управления муниципального контроля, а также Управления ЖКХ местной администрации Нальчика демонтирован торговый ларёк, расположенный на территории Центрального рынка, сообщает пресс-служба администрации города.
Сегодня в Министерстве образования, науки и по делам молодежи КБР обсуждали профилактическую работу с несовершеннолетними, – сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
Конкурсы, развлекательные программы и акции проведут для туристов и отдыхающих в канун празднования Дня Святого Валентина – 11 февраля, на поляне Чегет представители радиостанции Энерджи при поддержке администрации Эльбрусского района, - сообщает районная пресс-служба.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства КБР, распоряжением председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева Кабардино-Балкарии в 2017 году в рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» из федерального бюджета на условиях софинансирования расходов, связанных с возмещением части прямых затрат в агропромышленном комплексе выделено свыше 207 миллионов рублей.
Сегодня в Доме правительства глава КБР Юрий Коков провел прием граждан по личным вопросам, - сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства региона.
В обучающую программу изучения правил дорожного движения будущих автомехаников агропромышленного лицея Майского района республики по просьбе сотрудников Госавтоинспекции внедрены практические занятия по изучению техники торможения в зимних условиях.