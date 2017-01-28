2017 год – особенный. В свои права вступает Огненный Петух, или Феникс. Он приходит на смену Обезьяне, которая, скажем прямо, в 2016 году вела себя не особо хорошо. Радует, то, что 2017 будет намного легче и приятней, ведь Огненный Петух славится легким отношением к жизни и любовью к путешествиям. Главным минусом станет тот факт, что Петух абсолютно не умеет (ну или не любит) сам решать свои проблемы и предпочитает перекладывать их на плечи других. Знамо дело, другие от этого не в восторге.
Кабардино-Балкария благодаря своим щедрым природным богатствам всегда была популярной всесоюзной здравницей.
Московским показам фильма Антона Ланге закончился проект фильма о Северном Кавказе, который получил броское название «Хребет. Кавказ от моря до моря».
Рабочая группа общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса РО ОНФ в КБР совместно с Управлением Росприроднадзора по КБР провели совместный рейд и мониторинг экологической обстановки в Майском районе КБР.
В настоящее время данная форма общественного самоуправления не получила развития в регионе.
В последнее время среди автовладельцев, одной из самых проблемных, болезненных и обсуждаемых стала тема установка газобалонного оборудования (ГБО), отказы ГИБДД в регистрации транспортных средств, на которых ранее было установлено, но не зарегистрировано ГБО, прекращение регистрации транспортного средства (ТС) при отсутствии разрешающих документов на газ.
Как сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в пресс-службе Фонда социального страхования РФ по КБР, в фонд поступает много обращений, в которых жители Кабардино-Балкарии просят ответить на вопросы, связанные с назначением пособий по временной нетрудоспособности в различных ситуациях.
В Ростовский гарнизонный военный суд передано дело жителя Кабардино-Балкарии Аслана Конова, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
В Фонде культуры Кабардино-Балкарии состоялась презентация сборника Юрия Крутова (1935–1975) «Пристань сердца».
Министерство культуры Кабардино-Балкарии, Общество книголюбов Кабардино-Балкарии и Союз писателей КБР в рамках программы «Забота о чтении – забота о будущем нации» проводят литературный конкурс «Как слово наше отзовётся», сообщает сайт Минкульта КБР.
В Большом выставочном зале Национального музея Кабардино-Балкарии открылась несколько необычная для музея выставка «3D Воображариум», - сообщил в субботу корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
Министерство культуры КБР приглашает жителей и гостей республики на праздничный вечер, посвященный 95-летию со дня рождения народного писателя КБР, выдающегося ученого-лингвиста и педагога Ахмедхана Налоева (1921-2010).
В воскресенье в 11:00 в оперативно дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступила информация о пожаре в Нальчике - на третьем этаже трехэтажного здания на пересечении улицы Ногмова и проспекта Ленина, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.
Легкоатлетка из Кабардино-Балкарии Мария Кучина стала победителем всероссийского турнира по легкой атлетике «Кубок губернатора Волгоградской области», - сообщил РИА КБР в субботу личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.
Жительнице Кабардино-Балкарии, пытавшейся провезти через Минераловодскую таможню партию швейцарских часов, грозит крупный штраф, - сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.
Юрий Коков поручил компетентным органам провести всестороннее расследование причин взрыва бытового газа в Баксане, - сообщает в субботу пресс-служба Главы и Правительства Кабардино-Балкарии.
Взрыв в Баксане, в результате которого один человек погиб, еще один пострадал, не связан с газом, - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в субботу в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Нальчик».
Один человек погиб, еще один пострадал в результате взрыва газа в Баксане в субботу утром, сообщил РИА КБР руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Кантемир Беров.
Сегодня в городе Баксан произошел взрыв бытового газа. Есть пострадавшие, - сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.
Кабардино-Балкария вошла в число регионов, где охват населения диспансеризацией превысил 95% от плана, - сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.
В 2017 году, отметил Глава Кабардино-Балкарии, открывая совещание, предстоит провести большую работу по благоустройству дворовых территорий. По инициативе «Единой России» в рамках партийного проекта «Городская среда» на эти цели из федерального бюджета республике выделено 170 миллионов рублей.
В пятницу глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков принял участие в расширенном заседании коллегии Следственного управления СКР по КБР по итогам работы за 2016 год и задачам на предстоящий период, - сообщила пресс-служба главы и правительств региона.
Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Шомахов, проживающий в Москве, помог инспектору ДПС спасти женщину из тонущей машины, его представят к награде, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
27 января, в день снятия блокады Ленинграда, Кабардино-Балкарский государственный университет принял участие в проводившейся по всей стране акции «Письмо Победы», - сообщает пресс-служба вуза.
В Фонде культуры Кабардино-Балкарии состоялась презентация сборника Юрия Крутова (1935–1975) «Пристань сердца».
Глава КБР Юрий Коков освободил Тутукова Анзора Мурзабековича от должности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в администрации главы региона.
Глава администрации Эльбрусского района Казим Уянаев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, - сообщила пресс-служба главы и правительства КБР.
На коллегии при главе администрации Баксанского района рассмотрен вопрос о ходе реализации «майских указов» за 2016 год, - сообщает пресс-служба райадминистрации.
Глава администрации Терского района Муаед Дадов провел заседание оперативной комиссии по вопросам легализации трудовых отношений, выплате заработной платы и погашению задолженности в бюджеты всех уровней, - сообщает пресс-служба райадминистрации.
В Нальчике состоялась встреча министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии Хакима Биттиева с министром природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Набиюлой Карачаевым, - сообщает пресс-служба Минприроды КБР.
В августе и ноябре 2016 г. в правоохранительные органы обратились две нальчанки с заявлениями о том, что при неизвестных обстоятельствах с их банковских карт были списаны денежные средства в сумме 140 000 и 76 535 рублей, соответственно.
Состояние действующего детского городка аттракционов в Нальчике и его дальнейшую судьбу обсуждали сегодня на заседании у главы КБР Юрия Кокова, - сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария».
30 января на Эльбрусе пройдут первые занятия в рамках проекта «Лыжи зовут!», реализуемом АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) совместно с партнерами на Северном Кавказе, сообщает пресс-служба компании.